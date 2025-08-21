Thermomix® TM7, PLUS X ve Red Dot ödüllerinin sahibi oldu

Yeni nesil çok yönlü mutfak yardımcısı Thermomix® TM7, kısa sürede kullanıcı deneyimi ve tasarımıyla uluslararası arenada dikkat çekerek dünyanın en saygın inovasyon ödüllerinden PLUS X AWARD’da beş farklı kategoride ödül kazandı.

Thermomix TM7, 156 uzmandan oluşan bağımsız jüri tarafından değerlendirilerek İnovasyon, Yüksek Kalite, Tasarım, Kullanım Kolaylığı ve Fonksiyonellik kategorilerinde ödüle layık görüldü.

Thermomix® TM7 ve Cookidoo®, 2025 Red Dot Tasarım Ödülü’nün sahibi oldu

Thermomix® TM7’nin başarısı bununla da sınırlı kalmadı. Thermomix® TM7 ve dijital tarif platformu Cookidoo®, 2025 Red Dot: Marka & İletişim Tasarımı Ödülü’ne layık görüldü. “Arayüz ve Kullanıcı Deneyimi Tasarımı” kategorisinde kazanılan bu ödül, kullanıcı dostu arayüzün ve ilham verici tasarım yaklaşımının global çapta tescili oldu. Thermomix® TM7’nin bu başarıyı elde etmesi, markanın inovasyona verdiği önemin ve mutfak deneyimini sürekli geliştirme vizyonunun en somut göstergesi oldu.

Vorwerk Türkiye Genel Müdürü Ömer Barış Turan; "Thermomix® olarak hedefimiz, mutfak deneyimini daha pratik, yaratıcı ve keyifli hale getirmek. TM7 ile kazandığımız bu ödüller, kullanıcılarımız için geliştirdiğimiz inovasyonların uluslararası arenada da karşılık bulduğunu göstermesi açısından bizim için çok kıymetli. Bu başarılar, Thermomix ekiplerinin yaratıcılığının, tutkusunun ve yenilikçi vizyonunun uluslararası düzeyde onurlandırılması anlamına geliyor ve gelecek için de bize ilham veriyor. Kullanıcı deneyimini daha sezgisel, modern ve ilham verici kılma yolunda güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.