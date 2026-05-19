THY, 19 Mayıs'a özel yurt içi indirimli bilet kampanyasını duyurdu
Türk Hava Yolları, (THY) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel yurt içi uçuşlarda 1449 liradan başlayan fiyatlarla avantajlı biletleri satışa sundu.
Hüseyin ASLIYÜCE
THY'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, yolcular 19-20 Mayıs tarihlerinde satın alacakları biletlerle 14 Eylül-25 Ekim tarihlerindeki yurt içi uçuşlarda 1449 liradan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.
Kampanya kapsamında 70 bin 400 koltukla sınırlı avantajlı biletler, THY'nin çağrı merkezi, internet sitesi ve mobil uygulamasından satın alınabilecek.