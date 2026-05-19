  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. THY, 19 Mayıs'a özel yurt içi indirimli bilet kampanyasını duyurdu
Takip Et

THY, 19 Mayıs'a özel yurt içi indirimli bilet kampanyasını duyurdu

Türk Hava Yolları, (THY) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel yurt içi uçuşlarda 1449 liradan başlayan fiyatlarla avantajlı biletleri satışa sundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
THY, 19 Mayıs'a özel yurt içi indirimli bilet kampanyasını duyurdu
Takip Et

Hüseyin ASLIYÜCE

THY'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, yolcular 19-20 Mayıs tarihlerinde satın alacakları biletlerle 14 Eylül-25 Ekim tarihlerindeki yurt içi uçuşlarda 1449 liradan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.

Kampanya kapsamında 70 bin 400 koltukla sınırlı avantajlı biletler, THY'nin çağrı merkezi, internet sitesi ve mobil uygulamasından satın alınabilecek.

Kripto ATM devi, iflas başvurusunda bulunduKripto ATM devi, iflas başvurusunda bulunduKripto Para
İstanbul Havalimanı’nda 19 Mayıs coşkusuİstanbul Havalimanı’nda 19 Mayıs coşkusuHavacılık
En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlarEn yüksek mevduat faizi hangi bankada? 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlarEkonomi
12’nci Yargı Paketi'nde hangi düzenlemeler yer alıyor? İşte masadaki başlıklar12’nci Yargı Paketi'nde hangi düzenlemeler yer alıyor? İşte masadaki başlıklarGündem

 