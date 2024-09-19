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THY, 2 Adet A321NEO uçağını sürdürülebilirlik kredisi kullanarak aldı

Türk Hava Yolları (THY) çoklu para biriminden borçlanma özellikli JOLCO finansman işlemini sürdürülebilirlik bağlantılı kredi yapısı ile 2 adet A321NEO uçağının finansmanında kullandı.

Haber Merkezi
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THY, 2 Adet A321NEO uçağını sürdürülebilirlik kredisi kullanarak aldı
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Türk Hava Yolları, sürdürülebilirlik kredisi kullanarak 2 Adet A321NEO uçağı satın aldı.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi ve Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker, Societe Generale tarafından sunulan finansman işlemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Şeker, söz konusu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Üç yıl arka arkaya ‘World Finance’ tarafından ‘En Sürdürülebilir Bayrak Taşıyıcı Hava Yolu’ ödülüne layık görülen bir hava yolu olarak, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızı dünya çapında ödüllendirilen başarılara imza attığımız uçak finansmanı alanıyla birleştirmekten mutluluk duyuyoruz.

Bu yapının büyüme ve filo yenileme stratejilerimize katkı sağlayacağına ve 2050 yılında karbon nötr hava yolu olma taahhüdümüze de destek olacağına inanıyoruz.”

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