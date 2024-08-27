THY, 2 adet Airbus A350 uçağın finansmanını İsviçre frangı ile karşılayacak

Türk Hava Yolları (THY), yeni uçak alımlarıyla filosunu genişletmeye devam ederken benzersiz bir finansman işlemini daha tamamladı.

Bayrak taşıyıcının filosuna Ağustos ayında katılan iki yeni nesil A350 uçağın İsviçre frangı cinsinden finansmanı, Avrupa İhracat Kredi Kuruluşları garantisi altında KfW IPEX-Bank ile tamamlandı.

Bu benzersiz işlem, Türk Hava Yolları'nın finansör tabanını coğrafi olarak çeşitlendirme ve genişletme becerisi sunmasının yanı sıra, kur riskini en aza indirip maliyet verimliliğinden yararlanarak güçlü finansal yönetim yaklaşımını da ortaya koyuyor.

Yapılan finansman için değerlendirmede bulunan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi ve Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker, “Türk Hava Yolları ile KfW IPEX-Bank arasındaki bu sembol niteliğindeki anlaşma, filomuzu yeni nesil uçaklarla modernize ederek uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerimize olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyor. Uçak finansmanındaki çeşitlendirme stratejilerimizle uyumlu olan bu İsviçre Frangı para birimi işlemle, KfW IPEX-Bank ile işbirliğimizi güçlendirmekten mutluluk duyuyor ve başarılı ortaklığımızı sürdürmeyi umuyoruz.” dedi.

KfW IPEX-Bank Küresel Mobilite Başkanı Sebastian Blum ise “Müşterimiz Türk Hava Yolları ile uzun vadeli ilişkimizi sürdürmekten ve güçlendirmekten mutluluk duyuyoruz. Müşterimizin filo modernizasyonunu desteklemek, Avrupa'da ve dünya çapında mobilitenin dönüşümüne katkıda bulunma tutkumuzla örtüşüyor." şeklinde konuştu.