THY, 21 uçak kiralayacak

Türk Hava Yolları (THY), kiralayacağı 21 yeni uçakla güçlendiriyor. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Ortaklığımız devam eden büyüme sürecinin desteklenmesi ve filo yenilemeleri için uçak üreticileri ve muhtelif uluslararası kiralama şirketleri ile görüşmelere devam etmektedir. Bu çerçevede Yönetim Kurulumuz, CDB Aviation Lease Finance DAC ("CDB") firmasından 2025 yılı 1. çeyreği ve 2026 yılı 1. çeyreği arasında teslim alınmak üzere 6 adet, Jackson Square Aviation ("JSA") firmasından 2025 yılı 1. çeyreğinde teslim alınmak üzere 4 adet ve DAE Capital ("DAE") firmasından 2024 yılı 4.çeyreği ve 2025 yılı 1. çeyreği arasında teslim alınmak üzere 10 adet olacak şekilde toplam 20 adet dar gövde uçağın 144 ay süre ile kiralanmasına ve CDB firmasından 2024 yılının 2. çeyreğinde teslim alınmak üzere 1 adet geniş gövde uçağın 72 ay süre ile kiralanmasına karar vermiştir." denildi.

Yolcu sayısı ekimde yüzde 10,9 arttı

THY, 2023 yılı Ekim ayına yolcu ve uçuş sayılarını paylaştı. THY’nin Ekim 2022’de 6,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023’ün aynı döneminde yüzde 10,9 artarak 7,4 milyon olarak gerçekleşti.

THY'den yapılan açıklamaya göre, dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ekim 2022 döneminde 2,2 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 17,1 artarak 2,5 milyon oldu.

Yolcu doluluk oranı Ekim 2023 döneminde 2022 yılının aynı dönemine göre 2,5 puan azalarak yüzde 82,7 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı yüzde 82,5 olurken, yurt içi doluluk oranı yüzde 83,9 olarak belirlendi.

Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ekim 2022 döneminde 18 milyar iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 15,6 artarak 20,8 milyar olarak gerçekleşti.

Taşınan Kargo-Posta, Ekim 2022 döneminde 144,1 bin ton iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 9,4 artarak 157,6 bin ton oldu.

İlk 10 ayda 71,3 milyon yolcu ağırladı

THY'nin Ocak – Ekim 2022 döneminde 60,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 17,8 artarak 71,3 milyon olarak gerçekleşti.

THY’nin açıklamasına göre dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak – Ekim 2022 döneminde 19,2 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 29,6 artarak 24,9 milyon olarak gerçekleşti.

Yolcu doluluk oranı Ocak – Ekim 2023 döneminde 2022 yılının aynı dönemine göre 2,8 puan artarak yüzde 83,1 oldu.

Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 82,8 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 84,8 olarak gerçekleşti.

Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Ekim 2022 döneminde 168,9 milyar iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 16,5 artarak 196,8 milyar olarak gerçekleşti.

Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Ekim 2022 döneminde 1,4 milyon ton iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 4,2'lik düşüşle 1,3 milyon tona geriledi. Açıklama göre, 2023 Ekim ayı sonu itibarıyla THY’nin filosundaki uçak sayısı ise 435 oldu.