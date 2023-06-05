THY, 600 yeni uçak siparişi verecek

Türk Hava Yolları'nın (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, yaklaşık 600 yeni uçak siparişi vermek için Boeing BA.N ve Airbus AIR.PA ile görüştüklerini bildirdi. Bolat, söz konusu siparişlerinin bir kısmının opisyonel olacağını, nihai siparişlerin hükümetin kararına bağlı olacağını açıkladı.

Yeni uçak siparişlerine yönelik iki ay içinde karar almayı planladıklarını belirten Bolat, Max ve Neo modellerinin değerlendirilmesi dahil uçak siparişleriyle ilgili tüm teknik detayların netleştirileceğini ve siparişleri tamamlamak için hükümetin kararını bekleyeceklerini kaydetti.

“AnadoluJet’in halka arzına gerek yok”

600 yeni uçağın siparişi tamamlandıktan sonra, bölgesel jet alımını değerlendireceklerini söyleyen Bolat, Anadolu Jet'in THY'nin iştiraki olmaya devam edeceğini ve halka arza gerek olmadığını da ifade etti.