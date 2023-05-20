THY, 90. yılını kutluyor

HÜSEYİN ASLIYÜCE

Türk Hava Yolları (THY), bugün 90’ıncı yıl dönümünü kutluyor. THY, ilk yurt dışı seferini 1947 yılında, Ankara-İstanbul- Atina hattında gerçekleştirdi. Türkiye pazarında kazandığı deneyimle yurt dışı operasyonlarında başarılı bir strateji oluşturan şirket, bu stratejiyle bugünlere uzanan yükselişinin temellerini atmış oldu. THY, özellikle 2000’li yıllarda yapılan yatırımlar, açılan hatlar, genişleyen uçuş ağı ve filo ile büyüme sürecini hızlandırdı.

Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı havayolunun 90’ıncı yıl dönümüne ilişkin değerlendirmede bulunan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu olan ortaklığımızın 90 yıl önce başlayan yolculuğu bugün aralıksız, ivmelenerek devam ediyor. Bizi bugünlere getiren, yaptığımız yolculukta desteğini bizden esirgemeyen 82 bin çalışanımızla hikayemiz, başarıyla sürüyor. Sergilediği büyüme performansıyla ülke ekonomisine katma değer oluşturan markamız, 2023 yılında 435 olması öngörülen uçak sayısıyla havacılıkta dünya lideri olma kararlılığını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kararlı yükselişimize 2033 hedeflerimizin de ivme kazandıracağına inancım tam.”

5 Uçak’tan 800 uçaklık filoya

Bugün 415 uçak ile seferlerini icra eden THY, güçlü finansal yapının ve başarıların sürdürülmesi hedefiyle 2033 yılında 800 uçaklık bir filoya sahip olmayı planlıyor. Ayrıca uçulan havalimanı sayısının da 400’e hedefliyor.

Mevcutta 82 bin kişilik çalışanıyla hizmet veren THY, bu yıl içinde 150 bin çalışan sayısına ulaşmayı, böylece istihdama katkı sunmayı hedefliyor. Yanı sıra sürdürülebilirlik çalışmaları doğrultusunda filodaki yeni nesil uçak oranını ve sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanımını artıran THY, dijital dönüşüm alanında da projeler geliştiriyor. 2033 vizyonu doğrultusunda dünyanın 3 havayolundan biri olma prensibiyle çalışmalarını sürdüren THY, 100. yaşında zirvede olmayı planlıyor.