THY, Afrika’daki uçuş ağını genişletmeye devam ediyor: Yeni hat Port Sudan’a oldu

Hüseyin ASLIYÜCE

İstanbul Havalimanı’ndan Port Sudan'a bu sabah saat 08:00’da TK-510 sefer sayılı TC-LCN kuyruk tescilli uçak ile gerçekleştirilen ilk seferde Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, basın mensupları ve 120 yolcu yer aldı.

Afrika’yı dünyada en fazla noktaya bağlayan Türk Hava Yolları, bugün başlattığı Port Sudan uçuşlarıyla kıtadaki destinasyon sayısını 63’e yükseltti. Bayrak taşıyıcı, Port Sudan uçuşlarını Boeing 737 tipi uçaklarla, 29 Eylül tarihine kadar haftada 2 frekans, 29 Eylül sonrası ise haftada 3 frekans olacak şekilde pazartesi, çarşamba ve cuma günleri karşılıklı olarak icra edecek.

"Afrika’daki ağımızı genişletmeye ve kıtayı dünyayla buluşturmaya devam edeceğiz"

Port Sudan seferleriyle ilgili açıklamada bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, ‘’Türk Hava Yolları olarak, Afrika kıtasının stratejik ve tarihi öneme sahip liman şehirlerinden Port Sudan’a ilk uçuşumuzu başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Port Sudan hattımızın açılışı, sahip olduğu ticari potansiyeli, kültürel mirası ve turizm değerlerini dünya ile buluşturma yolunda önemli bir adımdır. Bu şehrin ticaretten turizme, eğitimden kültürel etkileşime kadar birçok alanda yeni köprüler kuracağına inanıyoruz. Afrika’daki ağımızı genişletmeye ve kıtayı dünyayla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Türk Hava Yolları misafirleri, 15 Aralık 2025 tarihine kadar satın alacakları biletlerle, 31 Mart 2026 tarihine kadar İstanbul’dan Port Sudan’a 585 dolardan ; Port Sudan’dan İstanbul’a ise 638 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.