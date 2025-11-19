  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. THY, Air Albania hisselerini satma kararı aldı
Takip Et

THY, Air Albania hisselerini satma kararı aldı

Türk Hava Yolları (THY,) Air Albania’daki yüzde 49 hissesini satma kararı aldı, Şirket Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) açıklamada bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
THY, Air Albania hisselerini satma kararı aldı
Takip Et

Hüseyin ASLIYÜCE

THY, ortaklığının Air Albania’daki hisselerinin satışı hakkında özel durum açıklamasında bulundu. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı yaptığı bildirimde, şirketin yüzde 49 oranında pay sahibi olduğu Arnavutluk’un bayrak taşıyıcı havayolu Air Albania SHPK’deki hisselerin tamamının satılmasına karar verildiğini açıklandı. 

Açıklamada, satış sürecine ilişkin detayların ilerleyen dönemde kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi. KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Yönetim Kurulumuz Ortaklığımızın %49 oranında iştirak ettiği Air Albania SHPK‘daki payların tamamının satışına karar vermiştir. Konuya ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.”

Şirket Haberleri
İnci Gıda, 2025 yılını 30 milyon dolar ciroyla kapatmayı hedefliyor
İnci Gıda, 2025 yılını 30 milyon dolar ciroyla kapatmayı hedefliyor
Türkiye’nin İngilizce karnesinde gerileme sürüyor
Türkiye’nin İngilizce karnesinde gerileme sürüyor
Kolektif House, 10. yılında yurt dışına açılıyor: İlk global lokasyon Bakü’de!
Kolektif House, 10. yılında yurt dışına açılıyor: İlk global lokasyon Bakü’de!
İş Bankası’nın Genel Müdür Yardımcılığı'na atama
İş Bankası’nın Genel Müdür Yardımcılığı'na atama
Marshall’ın ilk parti hoparlörü Türkiye’de
Marshall’ın ilk parti hoparlörü Türkiye’de
Hepsiburada’da, “E-Ticaret Haftasına Özel İndirimler” başlıyor
Hepsiburada’da, “E-Ticaret Haftasına Özel İndirimler” başlıyor