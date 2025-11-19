THY, Air Albania hisselerini satma kararı aldı

Hüseyin ASLIYÜCE

THY, ortaklığının Air Albania’daki hisselerinin satışı hakkında özel durum açıklamasında bulundu. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı yaptığı bildirimde, şirketin yüzde 49 oranında pay sahibi olduğu Arnavutluk’un bayrak taşıyıcı havayolu Air Albania SHPK’deki hisselerin tamamının satılmasına karar verildiğini açıklandı.

Açıklamada, satış sürecine ilişkin detayların ilerleyen dönemde kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi. KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Yönetim Kurulumuz Ortaklığımızın %49 oranında iştirak ettiği Air Albania SHPK‘daki payların tamamının satışına karar vermiştir. Konuya ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.”