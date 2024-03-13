THY, Almanya seferlerinden bazılarını iptal etti
Türk Hava Yolları (THY), Almanya’da güvenlik personelinin yapacağı grev nedeniyle Hamburg ve Stuttgart seferlerinden bazılarını iptal etti.
Türk Hava Yolları (THY), Almanya’da güvenlik personelinin yapacağı grev nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
THY Basın Müşavirliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Almanya’da 14 Mart tarihinde yapılacak güvenlik personeli grevi nedeniyle Hamburg ve Stuttgart meydanlarda sefer iptalleri yapılmıştır.
İstanbul’dan Hamburg meydana seferlerimiz yolculu icra edilecek olup, Hamburg çıkışlı dönüş seferleri iptal edilmiştir. Stuttgart meydanda ise 24 saatlik notam yayınlanmış olup 14 Mart tarihli tüm seferlerimiz iptal edilmiştir.” denildi.
THY’nin iptal edilen Hamburg ve Stuttgart seferleri şöyle:
TK1662 Hamburg - İstanbul
TK1664 Hamburg- İstanbul
TK1668 Hamburg - İstanbul
TK7883 Hamburg - Sabiha Gökçen
TK1701 İstanbul - Stuttgart
TK1702 Stuttgart - İstanbul
TK1703 İstanbul - Stuttgart
TK1704 Stuttgart - İstanbul
TK1705 İstanbul - Stuttgart
TK1706 Stuttgart - İstanbul
TK1710 Stuttgart - İstanbul
TK7750 Sabiha Gökçen - Stuttgart
TK 7751 Stuttgart - Sabiha Gökçen
TK7812 Ankara - Stuttgart
TK7813 Stuttgart - Ankara