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THY, Almanya seferlerinden bazılarını iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), Almanya’da güvenlik personelinin yapacağı grev nedeniyle Hamburg ve Stuttgart seferlerinden bazılarını iptal etti.

Haber Merkezi
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THY, Almanya seferlerinden bazılarını iptal etti
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Türk Hava Yolları (THY), Almanya’da güvenlik personelinin yapacağı grev nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

THY Basın Müşavirliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Almanya’da 14 Mart tarihinde yapılacak güvenlik personeli grevi nedeniyle Hamburg ve Stuttgart meydanlarda sefer iptalleri yapılmıştır.

İstanbul’dan Hamburg meydana seferlerimiz yolculu icra edilecek olup, Hamburg çıkışlı dönüş seferleri iptal edilmiştir. Stuttgart meydanda ise 24 saatlik notam yayınlanmış olup 14 Mart tarihli tüm seferlerimiz iptal edilmiştir.” denildi.

THY’nin iptal edilen Hamburg ve Stuttgart seferleri şöyle:

TK1662                Hamburg - İstanbul

TK1664                Hamburg- İstanbul

TK1668                Hamburg - İstanbul

TK7883                Hamburg - Sabiha Gökçen

TK1701                İstanbul - Stuttgart

TK1702                Stuttgart -  İstanbul

TK1703                İstanbul - Stuttgart

TK1704                Stuttgart - İstanbul

TK1705                İstanbul - Stuttgart

TK1706                Stuttgart - İstanbul

TK1710                Stuttgart - İstanbul

TK7750                Sabiha Gökçen - Stuttgart

TK 7751                Stuttgart - Sabiha Gökçen

TK7812                Ankara - Stuttgart

TK7813                Stuttgart - Ankara