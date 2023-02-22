THY, ana faaliyet alanı dışındaki işler için destek şirketi kuruyor

THY, şirketin ve iştiraklerinin ana faaliyet alanı dışında kalan temizlik, güvenlik, tesis yönetimi, mali işler, uçuş ve yer hizmetleri, operasyonel ve organizasyonel işler ve süreçlerini de içeren her türlü destek hizmetleri ihtiyaçlarının yürütülmesi amacıyla şirket kurma ararı aldı. THY'den KAP'a yapılan açıklamada, "THY Destek Hizmetleri A.Ş." adı altında kurulacak şirketin %100 THY iştiraki olacağını belirtti.