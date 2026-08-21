THY Asya uçuşlarında yüzde 20'ye varan artış planlıyor
Türk Hava Yolları, önümüzdeki birkaç yıl içinde Asya ülkelerine yönelik uçuşlarını yüzde 15 ila 20 artırmayı hedefliyor. Şirketin bölgedeki büyüme planında Çin ve Avustralya pazarları öne çıkıyor.
Türk Hava Yolları (THY), önümüzdeki birkaç yıl içinde Asya ülkelerine yönelik uçuşlarını yüzde 15 ila 20 artırmayı planlıyor.
Nikkei Asia’ya konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Murat Şeker, Asya’nın şirket açısından en güçlü büyüme bölgelerinden biri olduğunu belirterek, bölgedeki uçuş ağının genişletileceğini söyledi.
Çin ve Avustralya öne çıkıyor
THY’nin Asya’daki kapasite artışında Çin ve Avustralya pazarlarının öne çıkması bekleniyor.
Şirket, uçuş ağını genişleterek bölgedeki yolcu trafiğinden daha fazla pay almayı hedefliyor.
Planlanan yüzde 15-20’lik artışın önümüzdeki birkaç yıllık dönemde hayata geçirilmesi öngörülüyor.