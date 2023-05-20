THY, Avrupa’da zirvede

Hüseyin ASLIYÜCE

Türk Hava Yolları (THY), Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (EUROCONTROL) tarafından açıklanan verilerine göre, Avrupa genelinde 3’üncü sıradaki yerini korurken bayrak taşıyıcı havayolları arasında ilk sırada yer aldı.

THY, Avrupa genelinde bayrak taşıyıcı havayolları arasında ise ilk sırada yer alırken 8- 14 Mayıs verilerine göre 1426 uçuş ortalamasıyla dünya genelinde ise 9’uncu sırada yer aldı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, verilere ilişkin, “Ülkemiz ve şirketimiz ile gurur duyuyoruz. THY, günlük sefer sayısında Avrupa’da bayrak taşıyıcıları arasında 1’inci, tüm havayolları arasında 3’üncü- Dünyada 9’uncu sırada.” açıklamasını yaptı.