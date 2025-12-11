THY, Avrupa’daki İlk özel yolcu salonunu İskoçya’da açtı

Hüseyin ASLIYÜCE

Özel yolcu salonu toplam 673 metrekarelik alana sahip. Salonda 149 yolcuyu ağırlayabilecek şekilde tasarlandı. Mimari yapısı ve sunulan imkanlarla yolculara konforlu bir deneyim sunmayı hedefleyen salon, Edinburgh Havalimanı’ndaki tek Star Alliance yolcu salonu olma özelliğini de taşıyor.

Türk Hava Yolları Yer Operasyon Anlaşmalar Başkan Yardımcısı Abdullah Sait Şenler, CIP Lounge açılışında uzun yıllardır THY’de başarılı görev yapan THY Anlaşmaları ve Koordinasyon Müdürü Yusuf Dilberoğlu’na ve ekibine çalışmaları için teşekkür etti.