  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. THY, Avrupa’daki İlk özel yolcu salonunu İskoçya’da açtı
Takip Et

THY, Avrupa’daki İlk özel yolcu salonunu İskoçya’da açtı

Türk Hava Yolları (THY), Avrupa’daki ilk yolcu salonunu İskoçya’nın Edinburgh’da Havalimanı’nda hizmete açtı. Özel yolcu salonu milli bayrak taşıyıcının dünya genelindeki sekizinci uluslararası salonu oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
THY, Avrupa’daki İlk özel yolcu salonunu İskoçya’da açtı
Takip Et

Hüseyin ASLIYÜCE

Özel yolcu salonu toplam 673 metrekarelik alana sahip. Salonda 149 yolcuyu ağırlayabilecek şekilde tasarlandı. Mimari yapısı ve sunulan imkanlarla yolculara konforlu bir deneyim sunmayı hedefleyen salon, Edinburgh Havalimanı’ndaki tek Star Alliance yolcu salonu olma özelliğini de taşıyor.

THY, Avrupa’daki İlk özel yolcu salonunu İskoçya’da açtı - Resim : 1Türk Hava Yolları Yer Operasyon Anlaşmalar Başkan Yardımcısı Abdullah Sait Şenler, CIP Lounge açılışında uzun yıllardır THY’de başarılı görev yapan THY Anlaşmaları ve Koordinasyon Müdürü Yusuf Dilberoğlu’na ve ekibine çalışmaları için teşekkür etti.

THY, Kamboçya seferlerine başladıTHY, Kamboçya seferlerine başladıŞirket Haberleri
Türk bankalarının dijital dönüşümünde Prometeia imzasıTürk bankalarının dijital dönüşümünde Prometeia imzasıŞirket Haberleri

 