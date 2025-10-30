THY, Bank of China ile finansman anlaşması yaptı

Hüseyin ASLIYÜCE

THYnin yaptığı finansman işlemi, finansman kaynaklarını çeşitlendirme yönündeki stratejik adımlarında yeni bir dönüm noktasını temsil ederken, sürdürülebilir ve küresel ölçekte kapsayıcı büyüme vizyonuna olan bağlılığını da pekiştiriyor.

Bank of China Türkiye A.Ş.’nin koordinasyonunda ve Bank of China Macau şubesinin kredi sağlayıcısı olarak yer aldığı finansman, Türkiye ile Çin arasındaki finansal iş birliğini güçlendiren ve iki ülkenin uzun vadeli stratejik hedefleriyle uyumlu bir nitelik taşıyor.

Finansmana ilişkin açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi ve Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

“Bank of China ile gerçekleştirdiğimiz bu önemli finansman işlemiyle iş birliğimizi daha da derinleştirmekten memnuniyet duyuyoruz. Türk Hava Yolları olarak sürdürülebilir büyüme ve küresel genişleme hedeflerimiz doğrultusunda, Bank of China gibi önde gelen uluslararası kurumlarla kurduğumuz güvene dayalı iş birliklerini büyük bir değer olarak görüyoruz. Bu finansman, sadece bayrak taşıyıcımızın mali yapısını güçlendirmekle kalmayıp, Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ve kültürel bağların gelişimine de katkı sağlamaktadır.”

Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu küresel ölçekte saygın finansal kuruluşlarla geliştirdiği ortaklıklarla mali stratejisini güçlendirmeye ve 2033’teki 100. yıl hedefleri doğrultusunda filosunu ve uçuş ağını genişletmeyi kararlılıkla sürdürüyor.