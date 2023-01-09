THY Başkanı Bolat’tan işe alım sürecine ilişkin açıklama

Hüseyin ASLIYÜCE

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, kabin memuru alım süreçlerinde bulunan adaylara öneride bulundu. Bolat, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada adaylara azimlerini suiistimal edenlere fırsat vermemelerini istedi. Bolat “ Öncelikle ‘benim kitabımı okuyun’, ‘benim seminerime girin’ ya da ‘şunu yaparsanız işiniz garanti’ yolu ile sizlerin azminizi su istimal edenlere fırsat vermeyin. Arkadaşlar, benim eşimin yeğeni elendi İngilizceden. Buradan kıstas alabilirsiniz” dedi.

Uçuşlarda görevlendirmek üzere bir süre önce kabin memuru alımı yapacağını duyuran THY’nin ilanına 50 binin üzerinde başvuru yapılmış, İngilizce yeterlilik sınavını geçen adaylar ise değerlendirme süreçlerine başlamıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kabin memuru alım süreçlerine devam eden adaylara seslenen ve tavsiyelerde bulunan Bolat, süreçlerde yaşanan söylentilere de örneklerle cevap verdi.

Eşimin yeğeni İngilizceden elendi

“Öncelikle ‘benim kitabımı okuyun’, ‘benim seminerime girin’ ya da ‘şunu yaparsanız işiniz garanti’ yolu ile sizlerin azminizi su istimal edenlere fırsat vermeyin” diyen Bolat “Arkadaşlar, benim eşimin yeğeni elendi İngilizceden. Buradan kıstas alabilirsiniz” dedi.

Bir hostes adayının boy koşullun sağlayamaması üzerine çenesine bastırıldığı şeklindeki iddiasının kendisine iletilmesinden sonra kendisini şirkete davet ettiklerini belirten Bolat olayı şöyle anlattı: “O kadar çok söylentiler ortada dolaşıyor ki, ben bile şaşırdım. Hele bir tane aday 165 santimetre olduğunu ama boy kilo değerlendirmesinde, özellikle 159 santimetre çıkarmak için çenesine bastırıldığını iddia etti.

Bir dostumu da araya sokarak devreye girmemi rica ettiler. Ben de girdim. Bu hanım kızı şirkete davet ettik. Başhekimimiz Deniz Bey’de bize çelik inşaat metresi getirdi. Ayakkabılar çıkarıldı. Aday dimdik duvara dayandırıldı ve bir kitabı tam duvara hizalayarak kafasının üzerine tam sıfıra indirdik. Ve kalem ile kitabın ucunu duvara işaretledik. Deniz aşağıda metrenin ucunu tuttu ve ölçtük. Kaç çıktı dersiniz? 159 santimetre. ‘Bak bu senin boy ölçün’ dedim. Okur musun, kaç santimetre? Bu seferde kızımız ama 1 santimetre ile elenir mi dedi. Evet, eledik.”

Elenenlerden dönüş olmadı

Sağlık koşullarını sağlayamadı için elenen ancak sonuçlara itiraz eden 5-10 kişiyi yeni tahlilleri ile beraber bir kez daha tıbbı değerlendirmeye yolladığını ancak bugüne kadar olumluya dönene bir durumun olmadığının altını çizen Bolat eğitime alınan adaylara yaptığı ziyaret ilişkin izlenimlerini ise şu şekilde anlattı:

“Geçen Cuma kimseye haber vermeden yanıma kabin başkanımız Özlem Öncel’i de alarak eğitim binasına resmen ‘baskın yaptık’, ya da ‘teftiş ettik’ diyelim. 6 sınıfta yaklaşık 150 kadar adayı tek tek tanımaya çalıştım. Hepsi en az lisans mezunu. Havacılık bitirenler de var, İngilizce öğretmen olanlarda. Çince, Almanca ve Fransızca bitirenler de var.

İktisat veya işletme bitirenler de. TGS’de çalışanlardan ve uçan şeflerden girenlerde olmuş. Hepsi adına çok sevindim. İstatistik okuyanlar bilir, şimdiye kadar olumlu dönülen 1800 kişilik bir popülasyonda 150 örnek sayısı çok güzel bir örneklemedir. İnsan Kaynaklarımız güzel bir iş yapmış, en iyileri bulmuş. Tebrik ediyorum”

Eğitmenlerimiz işlerini iyi yapıyor

Eğitmenlerin yılların deneyimi ve ciddiyetiyle işlerini yaptığını vurgulayan Bolat “Zaten Burak Bekman işini güzel yapan bir başkanımız. Mart, Nisan gibi son derece motive, mesleğini seven ve profesyonel ‘taptaze kan’ gelecek kabin ekibimize ”dedi