THY, bazı Amerika uçuşlarını iptal etti

Hüseyin ASLIYÜCE

THY İletişim Başkanlığı bu ülkeye seyahat edecek yolcuların mağdur olmaması için şirketin resmi internet sitesi üzerinden uçuşlarını kontrol etmelerini duyurdu.

Yapılan duyuruda “Kuzey Amerika’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeni ile 25-26 Ocak tarihli New York, Newark, Boston ve Washington'a gerçekleştirilecek bazı seferlerimiz iptal edilmiştir.Uçuşunuza dair güncel bilgiye link üzerinden (https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu) ulaşabilirsiniz. denildi.





