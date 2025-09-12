THY, beşinci kez APEX World Class ödülünün sahibi oldu

APEX World Class ödül yöreni, inovasyona öncülük eden, müşteri deneyimini ileriye taşıyan ve hava taşımacılığı endüstrisinin gelişiminde önemli rol üstlenen dünya çapındaki bayrak taşıyıcı havayollarının katılımıyla Los Angeles’ta düzenlendi.

Sektör profesyonelleri tarafından yürütülen kapsamlı denetimler sonucunda 'World Class’ ödülü, Emniyet ve Sağlık, Misafir Deneyimi, Sürdürülebilirlik ve Yiyecek&İçecek Uygulamaları olmak üzere dört kategorideki performansa göre değerlendirilip bayrak taşıyıcıya takdim edildi.

THY üst üste ikinci defa sınıfının en iyisi oldu

THY, üst üste ikinci defa “World Class Sürdürülebilirlik Kategorisinde Sınıfının En İyisi” ödülüyle küresel marka, yolcu deneyimi ve operasyonel kalite konusunda üstün standartlara olan bağlılığını bir kez daha kanıtladı.

THY, bu sene kategorilere yeni eklenen “Yiyecek&İçecek Hizmetleri Kategorisinde Sınıfının En İyisi” ödülüne layık görüldü. Yiyecek ve içecek uygulamaları kategorisinde misafirlerinin beklentilerine hitap eden, lezzetli, sağlıklı, görsel olarak farklı menüler tasarlayıp sunabilen havayolları arasında World Class seviyesine ulaşan Türk Hava Yolları, özenle hazırlanmış ve sunulmuş ikram deneyimini Türk misafirperverliğiyle üst seviyeye taşıdı. Bununla birlikte APEX’in değerlendirmelerine göre, dijitalleşme ve atık yönetimi gibi pek çok alanda hayata geçirilen sürdürülebilirlik uygulamalarıyla, sunduğu seyahat deneyiminde çevreye gösterdiği özeni ortaya koyuyor.

"Dünya standartlarının ötesinde bir seyahat deneyimi sunuyoruz"

Ödüller hakkında açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat; “Türk Hava Yolları olarak, üst üste beşinci kez APEX tarafından “World Class” ödülüne layık görülmenin gururunu yaşıyoruz. Bu ödül, yolcularımıza sunduğumuz hizmet kalitesinin, güvenlik anlayışımızın, sürdürülebilirlik vizyonumuzun ve küresel misafirperverlik anlayışımızın uluslararası alanda takdir edilmesidir. Uçuş deneyimini sürekli geliştirmeyi ve her adımda mükemmeli hedeflemeyi ilke edinmiş bir marka olarak, bu başarıyı tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte paylaşıyoruz. Misafirlerimize dünya standartlarının ötesinde bir seyahat deneyimi sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

APEX Group CEO'su Dr. Joe Leader ise;” Türk Hava Yolları, 2026 yılında üst üste beşinci kez APEX World Class havayolu ünvanını elde ederken, aynı yıl içinde iki APEX World Class hizmet ödülünü kazanan ilk havayolu olarak tarihe geçti. 2026 APEX World Class Sürdürülebilirlik ödülünün yanı sıra 2026 APEX World Class En İyi Yiyecek ve İçecek ödülünü de güçlü bir rekabet ortamında alması, ikram ürün-hizmetleri ile sektörel sürdürülebilirlik arasında kurdukları dengeyi yansıtıyor. Türk Hava Yolları, geleneksel misafirperverliği, yolcuların dünya standartlarında seyahatten bekleyebileceklerini yeniden tanımlayan yeniliklerle birleştirerek yeni bir küresel referans noktası olmaya devam ediyor.” şeklinde konuştu.