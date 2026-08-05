THY bilançosu: İlk yarı karı yüzde 25 düştü

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Türk Hava Yolları (THYAO), 2026 yılının ikinci çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladı.

Şirket, yılın ilk altı ayında 18 milyar 864 milyon lira net dönem karı elde etti. Böylece geçen yılın aynı döneminde açıklanan 25 milyar 13 milyon liralık net kara göre yıllık bazda yüzde 25 düşüş yaşandı.

THY'nin yalnızca ikinci çeyrekte elde ettiği net kar ise 8 milyar 949 milyon lira olarak gerçekleşti.

İkinci çeyrek karı tahminlerin altında kaldı

Şirketin ikinci çeyrek net karı piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Matriks Haber'in 18 aracı kurumun katılımıyla hazırladığı beklenti anketinde ikinci çeyrek için ortalama net kar beklentisi 11 milyar 921 milyon lira, medyan beklenti ise 11 milyar 804 milyon lira seviyesindeydi. Açıklanan 8,95 milyar liralık net kâr, piyasa tahminlerinin altında gerçekleşti.

Satış gelirleri yüzde 43 arttı

Kardaki gerilemeye rağmen şirketin satış gelirleri güçlü büyümesini sürdürdü.

THY'nin ilk yarı satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artarak 408 milyar liradan 585 milyar 69 milyon liraya yükseldi.

Buna karşın operasyonel tarafta zayıflama görüldü. Şirket, geçen yılın ilk yarısında açıkladığı 24,5 milyar liralık faaliyet karına karşılık bu yıl aynı dönemde 5,1 milyar lira esas faaliyet zararı bildirdi.

FAVÖK ise 56,2 milyar liradan 43,9 milyar liraya geriledi.

Özkaynaklar 1 trilyon lirayı aştı

Bilançoya göre THY'nin toplam varlıkları 2,36 trilyon lira, toplam borçları 1,34 trilyon lira, özkaynakları ise 1,02 trilyon lira oldu.

Şirketin özkaynakları yıl sonuna göre yaklaşık yüzde 5 artış gösterdi.

Finansal sonuçların ardından THY'nin fiyat/kazanç (F/K) oranı 3,99, piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) oranı ise 0,44 olarak hesaplandı. Şirketin piyasa değeri 446,8 milyar lira seviyesinde bulunuyor.