THY, deprem bölgesinde konut inşa etmeyi planlıyor

Hüseyin ASLİYÜCE

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrası, uçaklarını depremzedelerin tahliyesi ve yardımların taşınması için bölgeye sevk eden Türk Hava Yolları (THY), bölgede 1000 konutluk THY mahallesi inşa etmeyi planlıyor.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, 10 milyon kişinin konut ihtiyacı olacağını belirterek, “Biz, Bin konutluk bir THY mahallesini deprem bölgesinde inşa etmeyi düşünüyoruz.” dedi.

Bolat, devamında şunları kaydetti: “Herkes bugün için canhıraş çalışıyor, yardım topluyor. Ama yarın daha önemli olacak. 10 milyon vatandaşımızın çoğunun ev ihtiyacı olacak. Biz, bin konutluk bir THY mahallesini deprem bölgesinde inşa etmeyi düşünüyoruz. Bankalar, büyük holdingler, futbol takımları, gizli ya da açık milyarderler bizim bu teklifimizin aynısını yapmaya var mısınız? Yurtdışında yaşayan Türkler, STK’lar sizler var mısınız? Sizin de buralarda bir mahalleniz olsun.”