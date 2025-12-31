THY ve AJet duyurdu: 114 sefer iptal edildi

Hüseyin ASLIYÜCE

THY’den yapılan açıklama da “Ülkemizin doğu ve iç bölgelerinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle 01 Ocak tarihli 50 uçuşunu karşılıklı olarak iptal edilmiştir”denildi.

Ajet ise “Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde süren olumsuz hava şartları nedeniyle 1 Ocak'ta planlanan 64 seferimiz iptal edilmiştir” ifadelerini kullandı.

İki şirkette yolcularının mağdur olmaması için uçuşlarının güncel durumunu ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri mobil uygulamalarda http://turkishairlines.com ve

http://ajet.com mobil uygulamaları üzerinden takip edebilir açıklamasında bulundu.