THY, girişim sermayesi yatırım fonu kurdu

Daha önce terminal girişim hızlandırma programı ile girişimcilere destek olan ve Invest on Board ile uçak içi ekranlardan girişimlere görünürlük sağlayan Türk Hava Yolları, kurumsal girişim sermayesi markası Turkish Ventures’ı hayata geçirdi.

Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen fonun öncelikli hedefi; ürününü geliştirmiş, müşteri kazanmış ve büyüme potansiyeli yüksek Türkiye merkezli teknoloji girişimlerini desteklemek olacağı belirtildi. THY, vizyon doğrultusunda finansal kaynak sağlamanın yanı sıra, portföy şirketlerinin büyümesine ve uluslararası pazarlara açılmasına aktif destek veren stratejik bir ortak olarak konumlanıyor. Fon; mobilite, robotik, otomasyon ve pazarlama teknolojileri gibi alanlarda yenilikçi çözümler üreten girişimleri desteklemeyi hedefliyor. Bu kapsamda özellikle operasyonel mükemmeliyete, sürdürülebilirlik vizyonuna veya müşteri deneyimine doğrudan katkı sağlayabilecek girişimler öncelikli yatırım hedefleri arasında yer alıyor. Girişimciler, fon ile ilgili bilgilere turkishventures.com adresinden ulaşarak başvurularını gerçekleştirebilirler.

İlk yatırımlar Vendorside ve Nuvolog

Fonun ilk yatırımlarından biri, kurumsal satın alma ve tedarikçi yönetimi süreçlerinin dijitalleşmesine odaklanan Vendorside’a gerçekleştirildi. Büyük ölçekli şirketlerin daha verimli, şeffaf ve denetlenebilir tedarik süreçleri kurmasını sağlayan girişim, iş süreçlerini yapay zeka ajanlarıyla otomasyona taşıyan çözümüyle öne çıkıyor. THY tarafından kurulan fonun portföyüne kattığı bir diğer teknoloji girişimi ise bulut tabanlı lojistik operasyonları yönetimi platformu Nuvolog oldu. İşletmelerin lojistik süreçlerini uçtan uca dijitalleştirerek daha şeffaf, takip edilebilir ve verimli hale getiren Nuvolog, gerçek zamanlı sevkiyat takibinden teklif toplamaya, rampa yönetiminden karbon emisyon ölçümlemesine kadar lojistiğin birçok alanında yenilikçi çözümler sunuyor.

"Türkiye’nin teknoloji üretim gücüne güç katacağız”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, “Türk Hava Yolları olarak hem kendi içimizde hem de ekosistemde inovasyonu teşvik ediyoruz. Turkish Ventures ile bu vizyonumuzu yeni bir aşamaya taşıyoruz; yatırım yaptığımız şirketlere küresel uçuş ağımızı, geniş müşteri tabanımızı ve marka gücümüzü açarak büyüme yolculuklarında aktif rol üstleniyoruz. Türkiye’de doğan teknolojilerin sınırların ötesine taşınmasına öncülük ederken, bu girişimlerin geliştireceği çözümlerden kendi operasyonlarımızda da yararlanmayı hedefliyoruz. Girişimlerle kuracağımız stratejik iş birlikleri sayesinde hem Türk Hava Yolları’nın hem de Türkiye’nin teknoloji üretim gücüne güç katacağız” dedi.

Ekosistem daha da güçlenecek

Albaraka Portföy Yönetimi Genel Müdürü Muhammed Emin Özer ise iş birliğinin önemine dikkat çekerek şunları ifade etti:

“Albaraka Portföy olarak, Türk Hava Yolları gibi dünya çapında bir markayla girişim sermayesi alanında iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Türk Hava Yolları’nın yıllara yayılan sektörel deneyimi, global ölçekteki operasyon kabiliyeti ve geniş etki alanı ile Albaraka Portföy’ün fon yönetimindeki birikimi ve stratejik yaklaşımının buluşmasının; girişimlere yalnızca sermaye sağlamakla sınırlı kalmayıp, uzun vadeli başarılarını destekleyen kapsamlı bir katkı sunacağına inanıyoruz. Türkiye’nin teknoloji girişimciliğine yapılan uzun vadeli bir yatırım olarak gördüğümüz bu fon ile ülkemizin girişimcilik ekosistemini daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.”