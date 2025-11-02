THY iç hat yolcularının yüzde 66’sı mobil uygulamayı kullanıyor

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı’nda mobil ve kiosk check-in oranlarının yüksek seviyelere ulaştığını duyurdu.

Ekşi, iç hatlarda mobil veya kiosk üzerinden check-in yapan yolcuların oranının yüzde 66’yı aştığını belirtti.

Bagajını kuyrukta beklemeden “bagaj bırakma” noktalarından teslim eden yolcuların oranı ise yüzde 63’ü geçti.

Kiosk üzerinden check-in yapanların oranının yüzde 38’in üzerinde olduğunu vurgulayan Ekşi, yolculara mobil ve kiosk hizmetlerini kullanarak daha hızlı ve konforlu bir seyahat deneyimi yaşamaları çağrısında bulundu.