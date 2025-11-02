  1. Ekonomim
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı’ndan seyahat eden iç hat yolcularının mobil uygulamadan ve biletleme alanlarında işlem yapma oranının yüzde 66’ya ulaştığını duyurdu.

THY iç hat yolcularının yüzde 66’sı mobil uygulamayı kullanıyor
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı’nda mobil ve kiosk check-in oranlarının yüksek seviyelere ulaştığını duyurdu.

Ekşi, iç hatlarda mobil veya kiosk üzerinden check-in yapan yolcuların oranının yüzde 66’yı aştığını belirtti.

Bagajını kuyrukta beklemeden “bagaj bırakma” noktalarından teslim eden yolcuların oranı ise yüzde 63’ü geçti.

Kiosk üzerinden check-in yapanların oranının yüzde 38’in üzerinde olduğunu vurgulayan Ekşi, yolculara mobil ve kiosk hizmetlerini kullanarak daha hızlı ve konforlu bir seyahat deneyimi yaşamaları çağrısında bulundu.

