THY iç hat yolcularının yüzde 66’sı mobil uygulamayı kullanıyor
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı’ndan seyahat eden iç hat yolcularının mobil uygulamadan ve biletleme alanlarında işlem yapma oranının yüzde 66’ya ulaştığını duyurdu.
Bagajını kuyrukta beklemeden “bagaj bırakma” noktalarından teslim eden yolcuların oranı ise yüzde 63’ü geçti.
Kiosk üzerinden check-in yapanların oranının yüzde 38’in üzerinde olduğunu vurgulayan Ekşi, yolculara mobil ve kiosk hizmetlerini kullanarak daha hızlı ve konforlu bir seyahat deneyimi yaşamaları çağrısında bulundu.
İstanbul Havalimanında iç hatlarda Mobil/Kiosk check-in yapanlarin oranı %66'yı aştı.
Siz de mobil/kiosk+bagaj bırakma kolaylıklarını deneyin