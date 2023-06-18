THY, ihracat şampiyonu oldu

Hüseyin ASLIYÜCE

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 30. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni, İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. Türk Hava Yolları (THY), 15 milyar 769 milyon dolarlık ihracat ile ‘’İhracat Şampiyonu” ödülünü aldı.

Ödül töreninde konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat; “Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı olarak bayrağımızı gökyüzünde dalgalandırırken, kanatlarımızda da büyük bir gurur ve sorumluluk taşıyoruz. Bizler de bu sorumlulukla ülkemizin gelecek hedeflerine en hızlı şekilde ulaşması için çalışıyor ve her geçen yıl ekonomimize yaptığımız katkıyı artırıyoruz. Küresel taşıyıcı olarak, 2022 yılını sektörümüzün gıpta ile baktığı bir performans ile tamamlamıştık. Bugün bu başarının ödülünü alıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği “dünyanın ilk beş havayolundan biri olma” hedefine doğru kanat açmaya, yükselmeye ve bu vizyona katkı sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.