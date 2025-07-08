THY ile AJet'den "Ada Kıbrıs Projesi"ne destek!

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve THY ile AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat tarafından dün yapılan törenle imzalanan anlaşmanın KKTC’nin turizmde uluslararası arenada hak ettiği yere ulaşmasına büyük katkı sağlaması bekleniyor.

60 Kıbrıslı gence istihdam fırsatı

Projeyle, KKTC'ye yapılacak seferlerde erişilebilir fiyatlı bilet politikasının yanı sıra 60 Kıbrıslı gencin AJet’te kabin memuru ve diğer alanlarda istihdamı sağlanması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bolat, KKTC'nin tanıtımı için yapılan projeye THY ve AJet olarak büyük katkı sağlayacaklarını belirtti.

Projeye verilen desteğin önemli olduğunu kaydeden Bolat, "KKTC'nin geleceğine yön verecek çok kıymetli bir proje olan Ada Kıbrıs’a, Türkiye’nin milli bayrak taşıyıcısı olarak desteğimizi imza altına almak ve ‘Ada Kıbrıs’ markasının ana aktörü olmak için bir araya geldik. Bu anlaşmayı sadece bir tanıtım hamlesi değil, iki kardeş ülke arasındaki köklü bağların, dostluğun ve ortak geleceğe duyulan inancın somut bir göstergesi olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

AJet’in iki seferinde tavan fiyat 6 bin lira

KKTC'ye yapılacak bazı seferlerde tavan fiyat uygulaması yapılacağını aktaran Bolat, şöyle devam etti:

"Hedefimiz, Kuzey Kıbrıs’ın özgün ada kültürünü, doğal güzelliklerini, tarihi mirasını ve gastronomi zenginliklerini küresel ölçekte görünür kılmak, Ada’yı turizmde hak ettiği konuma taşımak. Ada Kıbrıs Projesi çerçevesinde, AJet markamızla İstanbul ve KKTC arasında her gün düzenlenecek iki seferde erişilebilir fiyat politikasıyla hareket edeceğiz. Bu iki seferde tek yön 6 bin lira tavan fiyat tarifesiyle yalnızca ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacak, KKTC'yi yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi haline getireceğiz."

THY ile AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, proje kapsamında İngiltere’den KKTC’ye turist çekmek için 26 Temmuz'da Londra’da "Ada Kıbrıs" projesinin tanıtım törenini yapacaklarını, Londra Stansted Havalimanı’ndan Sabiha Gökçen Havalimanı aktarmalı KKTC'ye özel bir tarife planlayacaklarını bildirdi.