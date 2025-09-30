  1. Ekonomim
THY ile Gulf Air, stratejik iş birliklerini anlaşması imzaladı

Türk Hava Yolları( THY) ile Bahreyn Krallığı’nın bayrak taşıyıcı hava yolu Gulf Air, stratejik ortaklık anlaşması, potansiyel ortak girişimler, sadakat programları ve yer hizmetleri dâhil olmak üzere havacılığın birçok alanında kapsamlı bir mutabakat anlaşması imzaladı.

Hüseyin ASLIYÜCE

Türk Hava Yolları’nın Genel Müdürlük binasında gerçekleşen imza törenine her iki hava yolunun üst düzey yöneticileri katıldı.

Söz konusu Mutabakat Zaptı, stratejik ortaklık anlaşması, potansiyel ortak girişimler, sadakat programları ve yer hizmetleri dâhil olmak üzere havacılığın birçok alanında kapsamlı bir iş birliği çerçevesi oluşturuyor. Bu iş birliğiyle birlikte iki hava yolu, karşılıklı büyümeyi, ekonomik gelişmeler için fırsatlar sunmayı ve Türkiye ile Orta Doğu bölgesi arasında kültürel ve sosyal etkileşimi artırmayı hedefliyor.

İş birliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi; “Gulf Air ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, iki şirket arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi adına önemli bir dönüm noktası. Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu olarak, ekonomik iş birliklerini çeşitli alanlarda zenginleştirmeye, yolcularımıza daha fazla seyahat imkânı ve avantajlar sunmaya devam ediyoruz. Bu anlaşmanın Türkiye ile Bahreyn arasındaki büyümenin ve uzun vadeli iş birliklerinin önünü açmasına vesile olacağına inanıyoruz” dedi.

Gulf Air Group CEO’su Jeffrey Goh ise, “Türk Hava Yolları ile imzaladığımız bu anlaşma, bağlantılarımızı artırma ve iş birliklerimizi geliştirme adına önemli bir dönüm noktasını teşkil ediyor. İmzalanan anlaşma sayesinde uçuş ağlarımızı birleştirerek, yolcularımıza ilave seyahat noktaları imkânı sunmuş olacağız. Bu stratejik ortaklık, hem şirketimizin mevcut iş birliklerini geliştirecek hem de Bahreyn’e olan bağlantı sayısının artışına önemli bir katkıda bulunmuş olacak.” şeklinde konuştu.
 
Ayrıca anlaşma kapsamında, Manama–İstanbul arasındaki mevcut direkt uçuşlara ek olarak, ilave gelir sağlayabilecek fırsatların değerlendirilmesiyle iki havayolunun uçuş ağlarını genişletme potansiyeli üzerine de çalışılacak.

