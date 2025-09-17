THY, İspanya’da 6. destinasyonu olan Sevilla’yı ağına ekledi

Türk Hava Yolları, Güney Avrupa uçuş ağına Sevilla’yı ekleyerek küresel bağlantı kapasitesini artırıyor. Bu hamleyle Sevilla, Türk Hava Yolları’nın İspanya’daki altıncı rotası olarak Madrid, Barselona, Valensiya, Malaga ve Bilbao’nun ardından portföydeki yerini aldı.

"Turizm ve iş dünyası için yeni fırsatlar getirecek"

Sevilla uçuşlarıyla ilgili açıklamada bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat; ‘’ ’Türk Hava Yolları olarak, İspanya’nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Sevilla hattımızın açılışıyla misafirlerimize yeni bir seyahat noktası sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sevilla uçuşlarımızın turizm ve iş dünyası için yeni fırsatlar getireceğine inanıyoruz. Bölgede artış gösteren güçlü yatırımlar sayesinde kıtadaki turizm ve ticaret kabiliyetinin daha da gelişeceğini öngörüyoruz. Farklı kültürleri ve coğrafyaları birbirine bağlamaya devam edeceğiz’’ dedi.

Endülüs bölgesinin kalbi olarak bilinen Sevilla, antik dönemden Emevi uygarlığına uzanan zengin tarihi mirası, görkemli mimarisi ve geleneksel mutfağıyla İspanya’nın en cazip destinasyonları arasında yer alıyor.

17 Eylül itibarıyla İstanbul Havalimanı'ndan Sevilla Havalimanı'na haftada 7 gün düzenlenecek karşılıklı seferler ile Bayrak taşıyıcı, bölgedeki ulaşım ağını güçlendirmeyi ve misafirlerine daha fazla seyahat seçeneği sunmayı amaçlıyor.