THY, Ocak ayında yüzde 10 artışla 7,6 milyon yolcu taşıdı

Hüseyin ASLIYÜCE

Türk Hava Yolları İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şirketin Ocak ayı yolcu ve kargo trafik ile koltuk kilometre bazında kapasitesini 2025 yılının aynı ayına göre yüzde 10 üzerine çıkardığı ve bu ayda toplam 7,6 milyon yolcu taşıdığı ifade edildi. Açıklamaya göre THY Ocak ayında yüzde 84 doluluk oranına ulaştı.

Şirketin Ocak 2026 trafik sonuçları değerlendirmesine göre THY'nin dış hat doluluk oranı yüzde 83,7, iç hat doluluk oranı ise yüzde 87,5 oldu.



Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak 2025 döneminde 2,8 milyon iken, 2026 yılının aynı döneminde yüzde 10,8 artarak 3,1 milyon olarak gerçekleşti. Toplam arz edilen koltuk km, (AKK), Ocak 2025 döneminde 21,5 milyar iken, 2026 yılının aynı döneminde yüzde 10 artışla 23,7 milyara ulaştı.

Filodaki uçak sayısı 522'e ulaştı

Taşınan kargo ve posta hacmi Ocak 2026 döneminde 2025 yılına göre yüzde 18,8 artarak 178,3 bin ton olarak kaydedildi. Ocak ayı sonunda filodaki uçak sayısı 522'ye ulaştı. Açıklamada trafik sonuçlarının Türk Hava Yolları ana marka ve AJet verilerinin toplamından oluştuğu belirtildi.