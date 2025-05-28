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THY, sekizinci kez Türkiye’nin en değerli markası oldu

Uluslararası lider marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in 2025 yılı “TURKEY100- Türkiye’nin En Değerli Markaları” araştırması tamamlandı. Listenin ilk sırasında 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023,2024 yıllarında olduğu gibi bu yıl da Türk Hava Yolları yer aldı.

Haber Merkezi
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THY, sekizinci kez Türkiye’nin en değerli markası oldu
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Milli bayrak taşıyıcı’nın 2025 yılındaki değeri, geçtiğimiz seneye kıyasla yüzde 14 oranında artış göstererek, 2.27 Milyar dolara yükseldi.

Üst üste sekizinci kez bu unvana layık görülen küresel marka, zirvedeki yerini korudu.

“Yüksekten uçuşumuzu sürdüreceğiz”

Kazanılan derece ile ilgili değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat; “Bayrak Taşıyıcısı olduğumuz Türkiye’mizin ‘En Değerli Markası’ olarak üst üste sekizinci kez seçildiğimiz için gururluyuz. Bu paye, bizlere göklerde bayrağımızı taşımanın ötesinde görev ve sorumluluklarımız olduğunu hatırlatırken, tüm Türk Hava Yolları ailesini daha büyük başarılar için motive ediyor. Türkiye’mize, ekonomimize, istihdamımıza ve paydaşı olduğumuz tüm sektörlere katkımızı artırarak sürdüreceğiz.” dedi.
 
Dünyanın önde gelen bağımsız marka değerleme ve danışmanlık şirketi olan Brand Finance, 1996 yılından beri ‘pazarlama ile finans arasında köprü’ kurma amacını taşıyor. 25 yılı aşkın bir süredir markaların finansal değerini hesaplayan şirket, her yıl dünyanın en büyük 5 bin markasını değerlendiriyor ve markaları ülke ve sektör bazında sıralayarak kamuoyu ile bu bilgileri paylaşıyor.

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