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THY spor şirketi kurdu

Türk Hava Yolları, THY Spor Anonim Şirketi'nin kuruluşunu 20 Ağustos 2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tamamlayarak, şirketin 1 milyon lira sermaye ile tescil edildiğini ve spor faaliyetlerinin bu şirket altında yürütüleceğini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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THY spor şirketi kurdu
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Türk Hava Yolları'nın (THY) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "5 Nisan 2024 tarihli duyurumuzda bilgisi verilen 'THY Spor Anonim Şirketi'nin kuruluş işlemleri 20 Ağustos 2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil edilerek tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Şirketin sermayesi 1 milyon lira olarak tescil edilirken, THY, THY Spor Kulübü çatısı altında yürütülen spor faaliyetlerinin tamamı veya bir kısmını kurulan anonim şirket yapısı altında gerçekleştirecek.

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