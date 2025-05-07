THY Teknik, İstanbul Havalimanı’na Rolls - Royce uçak motor bakım merkezi kuruyor

İstanbul Havalimanı bugün yapılan imza töreni C hangarında yapıldı. Törene Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY Teknik Genel Müdürü Mikail Akbulut, AJET Genel Müdür Kerem Sarp, İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, Rolls-Royce Sivil Havacılık Başkanı Rob Watson ve ilgililer katıldı.

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., Rolls-Royce’un küresel MRO ağının en yeni üyesi olacak ve bu yeni tesis ile uçak bakım sektöründeki lider konumunu güçlendirerek, Türkiye’nin dünya havacılığının merkezi konumunu sağlamlaştıracak.



İstanbul Havalimanı’nda kurulması planlanan ve 2027 yılında tamamlanarak hizmet vermeye başlayacak olan tesis, tam kapasiteye ulaştığında 1.000 kişilik istihdam oluşturacak ve öngörülen yıllık 200 motor bakım kapasitesi ile bölgesinin en büyük motor bakım merkezi olacak.

Yıllık öngörülen yıllık 200 motor bakım kapasitesi ile bölgesinin en büyük motor bakım merkezi olacak. Yeni tesis, THY Teknik A.Ş.’nin Airbus A350 ve Airbus A330neo uçaklarında kullanılan Trent XWB-97, Trent XWB-84 ve Trent 7000 motorlarına kapsamlı bakım hizmeti vermesini sağlayacak.

Yeni motor tesisinde THY filosunun yanı sıra Rolls-Royce’un dünya çapındaki havayolu müşterilerine de hizmet verecek.

700 milyon dolarlık katkısı olacak

Şirketin yıllık gelirini yaklaşık yüzde 30 artırarak, Teknik A.Ş.’yi motor bakım pazarında öncü konuma taşıyacak bu tesisin, Türkiye ekonomisi için anlaşma süresi boyunca yıllık ortalama 700 Milyon dolarlık bir ihracat katkısı oluşturması hedefleniyor.

Bolat: Lider konumumuzu güçlendirecek

İmza töreninde açıklama yapan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat; “Dünyanın en büyük uçak motoru üreticilerinden biri olan Rolls-Royce ile bu büyük projede iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Rolls-Royce’un uzmanlığı, motor bakım operasyonlarımızı geliştirmemizde önemli bir rol oynayacak. Yeni tesisimizle birlikte, geniş bir Trent motor yelpazesine kapsamlı bakım hizmetleri sunabilecek kapasiteye ulaşacağız ve sektörün değişen ihtiyaçlarını karşılayabileceğiz. Avrupa’nın en büyük Rolls-Royce yetkili bakım merkezi olacak bu tesis, uçak bakım ve onarım sektöründeki lider konumumuzu güçlendirmenin yanı sıra ülkemizin ihracat hedeflerine de büyük ölçüde katkı sağlayacak.” dedi.

Watson: THY Teknik’i ağımıza katmaktan memnunuz

Anlaşmayla ilgili Rolls-Royce Sivil Havacılık Başkanı Rob Watson ise; “Küresel MRO kapasitemizi 2030 yılına kadar önemli ölçüde artıracağız ve bu anlaşma, bu yolculukta önemli bir kilometre taşı. Dünyanın dört bir yanındaki TotalCare müşterilerimize kaliteli hizmet sunmak adına Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’yi yetkin, esnek ve dayanıklı uçak bakım merkezlerinden oluşan küresel ağımıza katıyoruz. Türk Hava Yolları’nın Airbus A350 filosuna da hizmet verecek bu tesis, güçlü iş birliğimizi pekiştirecektir. Bu anlaşma, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin dünyanın lider sivil havacılık motor bakım merkezlerinden biri olma hedefini gerçekleştireceğine olan güvenimizi yansıtıyor. Nisan 2024’te Rolls-Royce, Türkiye’ye olan bağlılığını yinelemiş ve çeşitli girişimlerinin hayata geçirilme olasılığı değerlendirilmişti. Bugünkü anlaşma, bu taahhüdün bir göstergesidir. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’yi Trent motor bakım merkezleri ağımıza katmaktan memnuniyet duyuyoruz.” dedi.