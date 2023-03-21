THY Teknik’ten 119 milyon dolar operasyonel kâr

Hüseyin ASLIYÜCE

Uçak bakım onarım sektörünün önemli şirketlerinden biri olan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., 2022 yılını büyüme ile tamamladı. Bir önceki yıla göre yüzde 37 büyüme kaydeden şirket, 1,42 milyar dolar gelir elde etti. Şirket söz konusu dönemde pazar payını ise yüzde 1,9'a çıkardı.

Boeing 787 Dreamliner ve Airbus A350 uçak tipleri özelinde ilk üs bakım operasyonlarını tamamlayan THY Tekenik A.Ş., Boeing 777-300ER tipi uçağın iniş takımları üzerindeki ilk bakım işlemini de aynı yıl içerisinde gerçekleştirdi. Şirket, 2022 yılında 1.193 adet uçak parça numarasını bünyesine kattı.

Şirketin 2022 yılı performansını değerlendiren Türk Hava Yolları Teknik. A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat; “Havacılık sektörünün ihtiyaçlarına göre geliştirdiğimiz kabiliyetlerimiz ve her geçen yıl daha da artırdığımız bakım kapasitemiz sayesinde yerli ve yabancı müşterilerimize kusursuz bir bakım-onarım hizmeti sunmaktayız. 2022 yılını, hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz, pandemi öncesi dönemde yakaladığımız büyüme seviyesini ve gelir rakamlarını aştığımız bir yıl olarak geride bıraktık. Aynı dönemi, 1,42 milyar dolar gelir ve 119 milyon dolar operasyonel kâr ile kapatarak, şirket tarihimizde büyük bir başarıya imza atmış olduk. Şirketimize duydukları güven için müşterilerimize teşekkür ediyor, gösterdikleri azim ve özveri için çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi.