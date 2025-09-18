  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. THY Teknik’ten Citilink ile bakım anlaşması
Takip Et

THY Teknik’ten Citilink ile bakım anlaşması

THY Teknik AŞ, Endonezyalı hava yolu Citilink’in Airbus A320 uçaklarının iniş takımlarının bakımını kapsayan anlaşma imzaladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
THY Teknik’ten Citilink ile bakım anlaşması
Takip Et

THY'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Citilink ile "Airbus A320 neo" ve "A320 ceo" uçaklarının iniş takımı bakım hizmetlerini kapsayan çok yıllık anlaşma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu anlaşmayla şirketle olan iş birliğinin geliştirildiği aktarılarak, THY Teknik AŞ'nin en hızlı gelişen havacılık bölgelerinden Asya-Pasifik'teki pazardaki varlığını genişletmeyi sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Teknik AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mikail Akbulut, "İniş takımı bakım hizmetlerinde çözüm ortağı olarak bizi tercih eden Citilink'e teşekkür ederiz. Uzman ekiplerimizle, Citilink'in uçaklarına en yüksek emniyet ve kalite standartlarında bakım hizmeti sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de toplam şarj noktası sayısı ağustos'ta arttıTürkiye'de toplam şarj noktası sayısı ağustos'ta arttıOtomotiv

 

Medya Radar'a erişim engeli getirildiMedya Radar'a erişim engeli getirildiGündem

 

Şirket Haberleri
Türk Hava Yolları'ndan Suudi Arabistan'a yeni hat
Türk Hava Yolları'ndan Suudi Arabistan'a yeni hat
Turkcell’den TEKNOFEST’te 5G ile kıtalararası otonom sürüş
Turkcell’den TEKNOFEST’te 5G ile kıtalararası otonom sürüş
THY'ye "Airline Economics" platformundan üç ödül
THY'ye "Airline Economics" platformundan üç ödül
Corendon Airlines, 2026 yaz sezonunda yüzde 20 büyüme hedefliyor
Corendon Airlines, 2026 yaz sezonunda yüzde 20 büyüme hedefliyor
İlaç şirketi Roche, ABD'li şirketi 3,5 milyar dolara satın alıyor
İlaç şirketi Roche, ABD'li şirketi 3,5 milyar dolara satın alıyor
Tüpraş İzmit Rafinerisi, Global Lighthouse Network’e seçildi
Tüpraş İzmit Rafinerisi, Global Lighthouse Network’e seçildi