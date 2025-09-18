THY Teknik’ten Citilink ile bakım anlaşması

THY'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Citilink ile "Airbus A320 neo" ve "A320 ceo" uçaklarının iniş takımı bakım hizmetlerini kapsayan çok yıllık anlaşma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu anlaşmayla şirketle olan iş birliğinin geliştirildiği aktarılarak, THY Teknik AŞ'nin en hızlı gelişen havacılık bölgelerinden Asya-Pasifik'teki pazardaki varlığını genişletmeyi sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Teknik AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mikail Akbulut, "İniş takımı bakım hizmetlerinde çözüm ortağı olarak bizi tercih eden Citilink'e teşekkür ederiz. Uzman ekiplerimizle, Citilink'in uçaklarına en yüksek emniyet ve kalite standartlarında bakım hizmeti sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.