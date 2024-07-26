THY Teknik’ten Endonezyalı havayolu şirketi Citilink ile bakım anlaşması

Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş. ile Endonezya’nın önde gelen hava yollarından Citilink komponent ikame ve bakım anlaşması imzaladı.

THY Teknik, yeni anlaşma ile Citilink’in Airbus A320 filosunun komponent ikame ve bakım hizmetlerini karşılayacak. Bu iş birliği Citilink’e, THY Teknik’in geniş komponent envanterinden yararlanma imkanı verecek.

Dünyanın en büyük uçak bakım ve onarım şirketi THY Teknik, çok sayıda uluslararası hava yolu şirketine uçak ve komponent bakım çözümleri sunuyor. Uzun yıllardır Citilink’e komponent bakım ve onarım hizmeti sunan şirket, bu iş birliği ile iniş takımlarının bakımını kapsayan bu anlaşmayı kuvvetlendirildi.

“Kaliteli hizmetler sunmaya devam ediyoruz”

Anlaşmaya ilişkin konuşan Türk Hava Yolları Teknik Genel Müdürü Mikail Akbulut, “Uzun zamandır çözüm ortağı olduğumuz Citilink ile olan iş birliğimizi devam ettirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu yeni anlaşma, Citilink’in bize duyduğu güveni ve komponent ikame/bakım hizmetlerindeki yetkinliğimizi kanıtlar niteliktedir. Citilink’e bizi çözüm ortağı olarak tercih ettiği için teşekkür ediyor, müşterimizin operasyonlarının verimliliğini artıracak kaliteli hizmetler sunmaya devam ediyoruz.” dedi.

Citilink Başkanı ve Genel Müdürü Dewa Rai ise konuya ilişkin şunları kaydetti: “Önde gelen bir uçak bakım ve onarım şirketi olan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ile olan iş birliğimizi kuvvetlendirmekten memnunuz. Operasyonel uzmanlıkları ve geniş hizmet yelpazeleri sayesinde Airbus A320 filomuzun her türlü komponent bakım ve ikame hizmetini karşılayacaklarına inanıyoruz. İş birliğimizin devamı Citilink’in yolcuları için en güvenli, verimli ve konforlu uçuşa verdiği önemi kanıtlar niteliktedir.”