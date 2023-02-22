THY Teknik’ten yardıma gelen uçaklara ücretsiz bakım hizmeti

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yurt dışından bölgeye çok miktarda insani yardım ve pek çok arama kurtarma ekibi gönderilirken, THY Teknik A.Ş, yurt dışından gelen yardım uçaklarına ücretsiz bakım hizmeti sunuyor. Şirket, şimdiye kadar ABD, Almanya, Hollanda, Libya, Vietnam ve Çin'in de aralarında yer aldığı 10'dan fazla ülkenin hava yolu şirketine bu kapsamda hizmet verdi.

"Yardım için atılan her adımın yanında olacağız"

Konuya ilişkin açıklama yapan THY Teknik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, bayrak taşıyıcı olarak iştirak şirketleri ile tüm imkanlarını vatandaşlar için seferber ettiklerini söyledi.

Bolat, "Bu kapsamda, ülkemize yardım eli uzatmak için yola çıkan uluslararası hava yolu şirketlerine Türk Hava Yolları Teknik AŞ işçiliği ücretsiz uçak bakım hizmeti sunuyor. Zor şartlarda dahi olsa Türk misafirperverliğini gösterecek, yardım için atılan her adımın yanında olacağız." ifadelerini kullandı.