THY, Thai Havayolları ile uçuş anlaşmasını genişletti

Hüseyin ASLIYÜCE

​Türk Hava Yolları (THY) ve Thai Havayolları, yen işbirliği ile 2017’de başlattıkları ortak uçuş- kod paylaşımı anlaşmasını genişletti.

THY, Thai Havayolları’nın Bangkok merkezinden İstanbul'a başlattığı günlük seferlerle Tayland, Asya Pasifik bölgesi ve Avustralya'ya sunduğu bağlantılarını güçlendirecek. İmzalanan anlaşma ile Türkiye ile Tayland arasındaki turizmin gelişmesine de olumlu katkı sağlanması hedefleniyor.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Thai Airways ile imzalanan anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada, “Türk Hava Yolları ile THAI arasındaki iş birliğinin genişletilmesi, Türkiye ile Tayland'ın zengin kültürel mirasını bir araya getirmesi açısından önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Bu iş birliği, iki bölge arasındaki bağlantıyı artıracak, aksaksız seyahat deneyimleri sağlayacak ve yolculara her iki havayolunun uçuş ağı üzerinden daha geniş bir destinasyon ve hizmet yelpazesi sunacak.” şeklinde konuştu.

Thai CEO’su Chai Eamsiri ise, “Bu iş birliği Thai Airways ve Türk Hava Yolları’nın etkinliğini bağlantı ve uçuş ağı açısından daha da geliştirecektir. Yolcularımız Tayland ve Türkiye arasında olduğu gibi Avrupa ve Asya’daki diğer noktalara da iki havayolunun sunduğu geniş uçuş ağı sayesinde rahatça seyahat edebilecektir.” dedi.