THY, Trent XWB motorlarının en büyük operatörü oluyor

Rolls-Royce, bugün Türk Hava Yolları'nın 100 adet Trent XWB-84 motoru ve 40 adet Rolls-Royce Trent XWB-97 motoru sipariş edeceğini duyurdu. Böylece Türk Hava Yolları dünyanın en büyük Trent XWB motorları operatörü olacak.

Trent XWB-84 motorlu A350-900'ler, Trent XWB-97 motorlu A350-1000'ler ve Trent XWB-97 motorlu A350F, 2025 ila 2033 yılları arasında teslim edilecek. Motorların bakım ve onarımı Rolls-Royce'un kapsamlı TotalCare hizmeti güvencesinde olacak.

Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika'da 340'tan fazla noktaya uçan Türk Hava Yolları, 2003 yılında 10 milyon olan yolcu sayısını son 12 ayda 82 milyonun üzerine çıkardı.

Bu önemli sipariş, havayolunun mevcut filosunu tamamlayacak ve halihazırda hizmette olan ve sipariş edilen 40 adet Rolls-Royce Trent XWB-84 motorlu A350-900 ve 26 adet Trent 700 motorlu A330 filoya dahil edilecek.

“Tarihi bir ana işaret ediyor”

Siparişe ilişkin açıklamalarda bulunan Rolls-Royce plc CEO’su Tufan Erginbilgiç, “Bugünkü duyuru Rolls-Royce için heyecan verici ve gerçekten tarihi bir ana işaret ediyor. Bu adım, Rolls-Royce’un kârlı büyümeye ek olarak yüksek performanslı ve rekabetçi bir şirkete dönüştüğünün bir başka kanıtı. Trent XWB, büyümeye devam eden Türk Hava Yolları'nı desteklemek için mükemmel bir motordur. Bu sipariş Türk Hava Yolları'nı dünyanın en büyük Trent XWB operatörü haline getirecek. Rolls-Royce'a duydukları güven için kendilerine teşekkür ediyorum. Türkiye bizim için stratejik açıdan önemli bir pazar. Havayolu şirketi dahil Türkiye'deki tüm önemli paydaşlarla uzun vadeli ortaklıklar geliştirmek ciddi önem arz ediyor. Yolcularını dünyanın pek çok noktasına ulaştırıp farklı kültürlerle kaynaştıran Türk Hava Yolları ile çalışmak için sabırsızlanıyoruz.” dedi.

“Sürdürülebilir bir geleceğe olan bağlılığımızın bir kanıtıdır”

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat ise şunları kaydetti: "Bu dönüm noktası niteliğindeki sipariş, yeniliğe, operasyonel mükemmelliğe ve sürdürülebilir bir geleceğe olan bağlılığımızın bir kanıtıdır. Gelişmiş Airbus uçaklarının filomuza eklenmesi, operasyonel yeteneklerimizi artırmanın yanı sıra çevresel hedeflerimize de önemli katkı sağlayacak. Kıtalar arasında yer alan İstanbul'daki ana üssümüzün benzersiz konumuyla, dünyanın her yerinden insanlar arasında köprü oluşturma misyonumuzu sürdüreceğiz. Bu hedeflerimiz doğrultusunda filomuza katılan yeni uçaklar, daha da parlak bir geleceğe yolculuk etmemize olanak sağlayacak."

İngiltere İş ve Ticaret Bakanı Kemi Badenoch konuyla ilgili şunları söyledi: “Yapılan bu anlaşma, Birleşik Krallık'ın ekonomik büyümesine destek vermeye olanak sağlayacak. Anlaşma havacılık ve uzay sektörü için de büyük bir kazancı temsil ederken, ülke çapında yüksek vasıflı işlerin güvence altına alınmasına da olanak tanıyacak. Bu anlaşma, Nissan'ın Sunderland'deki elektrikli araç üretimine yaptığı 2 milyar sterlinlik yatırımın ve Tata'nın Birleşik Krallık'taki yeni bir giga fabrikada 4 milyar sterlin taahhüt etmesinin ardından, Birleşik Krallık üretimi için elde edilen uzun bir kazanç serisinin en yeni kazanımıdır. Bu başarılar, İngiliz üretimine yönelik planımızın işe yaradığını gösteriyor ve yakın zamanda yayımlanan Gelişmiş Üretim Planımız, kazanımların gelmeye devam etmesini sağlayacak."

THY’nin sürdürülebilirlik yolculuğuna katkı sunacak

Hâlihazırda hizmette olan dünyanın en verimli büyük uçak motoru olan ve İngiltere’nin Derby kentinde birleştirilen Trent XWB motoru, THY’nin sürdürülebilirlik yolculuğunu da hızlandırmaya yardımcı olacak. İlk nesil Trent motoruna göre yüzde 15 yakıt tüketimi avantajına sahip olan Trent XWB, daha az yakıtla daha fazla yol kat etmesinin yanı sıra üstün performans ve gürültü seviyeleri sunuyor. Yüzde 50 SAF (Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı) karışımıyla çalışmaya tamamen hazır durumda olan Trent XWB, gelecek için yüzde 100 SAF ile uyumlu olduğunu kanıtladı.

TotalCare hizmeti, motorun hizmette kalma süresini ve bakım maliyeti riskini Rolls-Royce'a devrederek müşteriler için operasyonel verimlilik sağlamak üzere tasarlandı. Bu endüstri lideri üst düzey hizmet teklifi, Rolls-Royce’un gelişmiş motor sağlığı izleme sistemi aracılığıyla sağlanan verilerle desteklenerek müşteriler için operasyonel kullanılabilirliği, güvenilirliği ve verimliliği artırmada önemli bir rol oynuyor.