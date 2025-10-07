THY, Türkiye Futbol Federasyonu ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva binasında bugün yapılan imza törenine THY ile TFF yöneticileri katıldı.

Türk Hava Yolları, Milli Futbol Takımlarına uluslararası yolculuklarında en yüksek standartlarda hizmet sunacak. Futbolcuların ve teknik ekiplerin seyahatleri, bayrak taşıyıcı markanın sunduğu üst düzey hizmet kalitesiyle gerçekleştirilecek. Bu destek, Milli Takımların Dünya Kupası Şampiyonası başta olmak üzere uluslararası turnuvalara katılım süreçlerinde önemli katkılar sağlayacak.

Yapılan İmza töreninde açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Türk Hava Yolları olarak, ülkemizin en değerli markalarından biri olan Milli Takımlarımıza her koşulda destek vermekten gurur duyuyoruz. İmzaladığımız bu protokol, futbolcularımızın başarı yolculuklarında yanlarında olma kararlılığımızın bir göstergesidir. Sağladığımız katkının, Milli Takımlarımızın uluslararası arenadaki yolculuklarını daha güçlü kılacağına inanıyoruz. Futbolun birleştirici gücüyle Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında dalgalandırmaya devam edeceğiz. Milli formayı taşıyan her sporcumuzun yanında olmak, Türk Hava Yolları için büyük bir onurdur” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ise, “Bugün, Türk futbolu ile ülkemizin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları arasındaki güçlü birlikteliği yeniden taçlandırıyoruz. 18 yıldır kesintisiz süren bu iş birliği, sadece bir sponsorluk değil, aynı zamanda ortak bir vizyonun, ortak bir inancın ifadesidir. Türk Hava Yolları ile aynı hedefi paylaşıyoruz: Ülkemizi dünyada en iyi şekilde temsil etmek. Kadın ve Erkek Millî Takımlarımıza verdiği güçlü destek için Türk Hava Yolları’na teşekkür ediyoruz. Bu birliktelik sayesinde Türk futbolunu daha yukarılara taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. 2026 Dünya Kupası yolculuğunda da Türk Hava Yolları ile birlikte gökyüzüne kanat açacağız. Anlaşmamızın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.