THY, Türkiye Golf Federasyonu ile 3 yıllık isim ortaklığı anlaşması yaptı

Hüseyin ASLIYÜCE

Türk Hava Yolları İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 2.75 milyon dolar ödül havuzuna sahip olan Turkish Airlines Open, DP World Tour 2026 sezonunun önemli organizasyonları arasında yer almakta.

Anlaşmaya hakkında açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Turkish Airlines Open gibi uluslararası prestije sahip bir organizasyonun yeniden isim sponsoru olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu turnuva, yalnızca sporun evrensel birleştirici gücünü değil, aynı zamanda Türkiye’nin dünya çapında bir spor ve turizm merkezi olma vizyonunu da güçlü bir şekilde yansıtıyor. Türk Hava Yolları olarak, sporu ve sporcuları desteklemeye, ülkemizin marka değerine katkı sunmaya kararlılıkla devam ediyor ve 2026 yılında da dünyanın dört bir yanından gelecek misafirleri Antalya’da ağırlayacak olmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, “Turkish Airlines Open turnuvasının, Avrupa’nın en prestijli 2026 uluslararası profesyonel golf takvimi kapsamında yeniden Türkiye’de düzenlenmesinden büyük memnuniyet duymaktadır. Turnuvanın 2025 yılında DP World Tour takvimine başarılı dönüşünün ardından, 2026 organizasyonu da Türkiye’nin küresel golf sahnesindeki konumunu daha da güçlendirmektedir. Bu organizasyon, Türkiye’nin en üst seviyede golf rekabetini teşvik etme, ulusal ve uluslararası golf gelişimini destekleme ve dünya standartlarında golf sahalarını hem yurt içinde hem de uluslararası alanda tanıtma kararlılığını güçlü biçimde ortaya koymaktadır. Türkiye Golf Federasyonu, bu platform aracılığıyla milli sporculara, hakemlere ve diğer paydaşlara gelişim ve sıralama fırsatları sunmaktadır.

Ulusal ölçekte golf sporunun sürekli büyümesini teşvik etme merkezli hedefi doğrultusunda, TGF turnuva sporcularının, organizatörlerin, yetkililerin ve golf tutkunlarının turnuvaya katılımlarından dolayı memnuniyet duyar. Ayrıca, bu özel spor deneyiminin hayata geçirilmesine sağladıkları katkılar dolayısıyla Regnum Hotels bünyesinde yer alan National Golf Club’ın sahibi Sayın Fikret Öztürk’e, isim sponsoru Türk Hava Yolları’na, diğer sponsorlarımıza ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.