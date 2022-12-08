THY, Uçak Koltuk Üretimi Sanayi hisselerinin tamamını satın aldı

THY, söz konusu payların satın alınmasına ilişkin sözleşmenin imzalandığını Kasım ayında duyurmuştu ancak açıklamada satın alma bedeline ilişkin bir bilgi yer almamıştı.

Uçak Koltuk Üretimi Sanayi'nin sermayesi 29.7 milyon lira seviyesinde bulunuyor.

THY'den bugün KAP'a yapılan açıklamada, "Kabin içi alan ve ürünlerinin üretimini gerçekleştiren iştiraklerimizin birleştirilmesi kapsamında, ortaklığımızın direkt ve dolaylı olarak yüzde 50 pay sahibi olduğu iştirak şirketimiz Uçak Koltuk Üretimi Sanayi'de ("TSI"), Kibar Holding'e ait olan yüzde 50 oranındaki paylarının tamamının satın alınması konusunda ön şartlar tamamlanarak, hisse devir işlemlerine dair kapanış işlemleri 8.12.2022 tarihinde tamamlanmıştır" denildi.