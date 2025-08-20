  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. THY uçakları 89 emniyet denetiminden geçti
Takip Et

THY uçakları 89 emniyet denetiminden geçti

Türk Hava Yolları (THY) uçakları uçuş güvenliği için kritik olan uçuşa elverişlilik denetimlerinden geçti. Denetimler 36 ülke ve 61 meydanda yapıldı. THY, SAFA programında kapsamında 89 emniyet testini başarıyla tamamladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
THY uçakları 89 emniyet denetiminden geçti
Takip Et

Türk Hava Yollarının (THY) uçaklarının yapılan 89 emniyet denetiminden başarıyla geçtiği bildirildi. 

36 ülke ve 61 meydanda denetimler yapıldı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, yolcuları konforla ve emniyetle uçurduklarını belirtti.

Ekşi, "Son 12 ayda yurt dışında 36 ülke ve 61 meydanda uçaklarımıza yapılan 89 emniyet denetlemesinde 0,378 bulgusuzluk oranı ile SAFA programında iyi bir netice aldık. Emniyet, konfor ve güvenle sizlere hayırlı yolcuklar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

SAFA denetimleri

Yabancı uçaklara yapılan güvenlik değerlendirmesi anlamına gelen SAFA, yabancı hava yolu işletmelerinin Avrupa Birliği ülkeleri arasında yaptıkları operasyonlarda diğer ülkeler tarafından uçağın kalkışından önce gerçekleştirilen denetimleri kapsıyor.

Bu işlemlerde, bakım ve uçuşa elverişlilik denetimlerinden farklı olarak hava araçlarının uçuş emniyeti konusunda uluslararası gereklilikleri yerine getirip getirmediğine bakılıyor.

Uçağın fiziksel durumu, kokpit ve kabinde uyulması gereken gerekliliklerin kontrol edildiği denetimlerde, uçakla seyahat esnasında yolcuların uçuş güvenliğini sağlayacak kuralların en üst düzeyde uygulanması amaçlanıyor.

Avrupa’ya 9 euroya yolculuk! Fiyatlar dibe çekildi, AJet ucuz bilet kampanyası başlattıAvrupa’ya 9 euroya yolculuk! Fiyatlar dibe çekildi, AJet ucuz bilet kampanyası başlattıEkonomi
THY'den Avrupa'ya dev yatırım: Teklif kabul edildiTHY'den Avrupa'ya dev yatırım: Teklif kabul edildiEkonomi
Şirket Haberleri
SOCAR Türkiye’den bilgiye erişimde fırsat eşitliği: Cep Kitapları Projesi
SOCAR Türkiye’den bilgiye erişimde fırsat eşitliği: Cep Kitapları Projesi
Gülermak yılın ilk yarısında 15,9 milyar TL hasılat elde etti
Gülermak yılın ilk yarısında 15,9 milyar TL hasılat elde etti
Gedik Eğitim Vakfı ve Gedik Kaynak Almanya’da Türkiye’yi temsil edecek
Gedik Eğitim Vakfı ve Gedik Kaynak Almanya’da Türkiye’yi temsil edecek
Türkiye’nin 44 yıllık beton şirketine rekor ceza!
Türkiye’nin 44 yıllık beton şirketine rekor ceza!
İpek Süzmetaş PepsiCo Doğu Avrupa CFO’su olarak atandı
İpek Süzmetaş PepsiCo Doğu Avrupa CFO’su olarak atandı
Slayz Kurucu Ortağı Gemici: Faiz indirimleri portföylerdeki hisse ağırlığını artıracaktır
Slayz Kurucu Ortağı Gemici: Faiz indirimleri portföylerdeki hisse ağırlığını artıracaktır