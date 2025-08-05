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THY, uçakta sigara içtiği için 245 kişiyi uçuştan men etti

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçakta sigara içen 245 yolcunun uçuşlardan men edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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THY, uçakta sigara içtiği için 245 kişiyi uçuştan men etti
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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçak içinde sigara içilmesine yönelik artan ihlaller üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı

Ekşi, “Lütfen uçak içinde sigara içmeye teşebbüs etmeyelim” diyerek yolculara çağrıda bulundu. 2025 yılının ilk beş ayında uçak içinde sigara içtiği tespit edilen 245 kişinin uçuşlardan men edildiğini belirten Ekşi, bu kişilere para cezası da uygulandığını hatırlattı.

Uçuş güvenliği ve yolcu konforu açısından kurallara tam uyumun büyük önem taşıdığını vurgulayan Ekşi, tüm yolcuları duyarlı olmaya davet etti.

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