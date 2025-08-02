THY ve AJet, "Ada Kıbrıs" hava köprüsü ile 1 ayda 100 bin turist taşındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) tanıtımı, markalaşması, turistik bir çekim merkezi haline gelmesi ve turizmde hak ettiği yere ulaşması için hayata geçirilen "Ada Kıbrıs" projesine THY ve AJet Havayolu desteklemeye devam ediyor: KKTC için yapılan proje hakkında konuşan THY ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, AJet ile "Ada Kıbrıs" projesine destek protokolünü imzaladıkları 7 Temmuz'dan itibaren geçen sürede 550 seferle yaklaşık 100 bin turisti Kuzey Kıbrıs'a taşıdıklarını açıkladı.

İlk bir aylık sonuçların için Bolat, "Hedefimiz yıl sonu itibarıyla Kuzey Kıbrıs'a ulaştıracağımız turist sayısını 1,5 milyona çıkarmak." dedi.

Bolat, bununla birlikte THY, AJet ve THY ekosisteminde bulunan SunExpress ile birlikte KKTC’ye haftada 200 sefer düzenlediklerinin altını çizerek, THY'nin İstanbul ve Antalya’dan haftada 70, AJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, Esenboğa ve Çukurova havalimanlarından haftada 89, SunExpress'in Antalya, Adnan Menderes ve Çukurova havalimanlarından haftada 41 uçuş yapıldığını söyledi.

"Şimdiye kadar 60 KKTC’li gencimizi AJet bünyesinde istihdam ettik"

"Ada Kıbrıs" projesi kapsamında imzaladıkları protokolün, sadece erişilebilir ulaşım olanağı sunmadığına değinen Bolat, "Bu protokol ile 'Yavru Vatan'daki gençlerimize iş fırsatı sağladık. Şimdiye kadar 60 KKTC’li gencimizi AJet bünyesinde istihdam ettik, bu istihdam süreci devam edecek. Ada Kıbrıs logolu 2 uçağımızla projenin tanıtımına da büyük katkı sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Ahmet Bolat, projenin global ölçekte de tanınması için önemli bir adım attıklarına işaret ederek, 4 Ağustos Pazartesi günü Londra’da "Ada Kıbrıs" için bir tanıtım etkinliği yapacaklarını bildirdi.

Bunun yanında hizmet ihracatında aktör olan iş, kültür ve sanat camiasının önemli temsilcilerinin de bu projeye katkı sunmalarına öncülük ettiklerini vurgulayan Bolat, Londra’daki tanıtım programına Hizmet İhracatçıları Birliğinden geniş bir heyetin katılacağını söyledi.

"AJet uçuşları ile Londra’dan KKTC’ye seyahatlerde özel indirimli fiyatlar ve fırsatlar sunacağız"

Bolat, Londra'da düzenlenecek lansman ile ilgili detayları da paylaştı.

KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın ev sahipliğinde THY ve AJet’ten yöneticilerinin de katılımıyla söz konusu programı gerçekleştireceklerini belirten Bolat, "Etkinlikle, KKTC’nin yabancı turistler için de cazibe merkezi haline gelmesi için farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistler için de KKTC’ye erişilebilir ulaşım olanaklarını artıracağız. AJet uçuşları ile Londra’dan KKTC’ye seyahatlerde özel indirimli fiyatlar ve fırsatlar sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Londra-Lefkoşa gidiş dönüş bilet ücretlerinin 250 pound olacağını açıklayan Bolat, Londra’dan KKTC’ye yapılacak İstanbul aktarmalı uçuşlar ile KKTC ile Avrupa arasında bir hava köprüsü kuracaklarını belirtti.

Bolat, KKTC’yi sadece bir destinasyon olarak görmediklerini ifade ederek, Kuzey Kıbrıs'a turist getirmenin yanı sıra sosyal sorumluluklar da yüklendiklerinden bahsetti.

THY olarak, KKTC makamları ile geçen günlerde "Gazi ve Şehit Yakınları Protokolü" imzaladıklarını belirten Bolat, "Yaklaşık 30 bin kişiden oluşan KKTC şehit yakınları ve gazilerine yüzde 50 indirim sağlamaya başladık. Önümüzdeki dönemde de KKTC’de okuyan öğrencilerin ailelerine indirimli bilet kampanyası düzenlemeyi planlıyoruz." değerlenmesinde bulundu.

"Binlerce turisti erişilebilir fiyatlarla KKTC’ye taşıyacağız"

Ahmet Bolat, KKTC ile olan güçlü bağların kendilerini "Ada Kıbrıs" projesinde aktif rol oynamaya teşvik ettiğine değinerek, bu nedenle projeyi yalnızca bir tanıtım hamlesi olarak görmediklerini, aynı zamanda Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşliğin ve ortak kaderin somut bir göstergesi olarak kabul ettiklerini ifade etti.

Bolat, açıklamalarını söyledi: "Biz, KKTC’nin kendine has ada kültürünü, eşsiz doğasını, tarihi mirasını ve gastronomik zenginliklerini uluslararası turizm arenasında hak ettiği yerde olmasını arzuluyoruz. Kuracağımız güçlü hava koridoruyla, binlerce turisti erişilebilir fiyatlarla KKTC’ye taşıyacağız."

THY ve AJet'in "Ada Kıbrıs" projesine desteklerini içeren protokol, 7 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs'ta KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile THY ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat tarafından imzalanmıştı.