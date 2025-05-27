THY ve Orman Genel Müdürlüğü ağaçlandırma seferberliği başlattı

Türk Hava Yolları, sürdürülebilirlik vizyonu ve sosyal sorumluluk anlayışı kapsamında çevreye yönelik önemli bir adım atarak Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile ağaçlandırma ve ormancılık alanında kapsamlı bir iş birliği protokolü imzaladı. Karbon yutak alanlarının artırılması ve doğa temelli çözümlerle çevresel etkilerin azaltılması gibi hedefleri kapsayan protokol ile yüzölçümünün yüzde 30’u ormanlarla kaplı Türkiye’nin orman varlığının geliştirilmesi ve iklim değişikliğiyle mücadelenin desteklenmesi amaçlanıyor.

Türk Hava Yolları’nın bugüne kadar düzenlediği çevre odaklı sosyal sorumluluk projeleri, ülke genelinde yüz binlerce fidanın toprakla buluşmasını sağladı. Bu beş yıllık iş birliği ise, yeni orman alanları oluşturularak doğal karbon yutak kapasitesinin artırılmasını hedefliyor. Protokol uyarınca Türk Hava Yolları, Orman Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen bölgelerde ağaçlandırma çalışmalarını destekleyerek, orman varlığının genişlemesine katkı sunacak. Böylece havacılık kaynaklı çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik somut bir adım daha atılmış olacak. Yalnızca sahada yürütülecek çalışmaları değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik konusunda kurumlar arası eşgüdümün artırılmasını da kapsayan bu iş birliği ile ağaçlandırma faaliyetlerinin görünürlüğü artırılarak toplumda doğa temelli çözümlere yönelik farkındalığın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Protokolün şirketin sürdürülebilirlik stratejisine önemli bir katkı sunduğunu belirten Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi iş birliğiyle ilgili yaptığı açıklamada; “Bayrak taşıyıcı havayolu olarak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak en büyük sorumluluklarımızdan biri. Orman Genel Müdürlüğü ile başlattığımız bu anlamlı proje sayesinde, hem ülkemizin yeşil dokusunun gelişimine katkıda bulunacağız hem de küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye destek olacağız. Türk Hava Yolları, sürdürülebilirlik odaklı yatırımları ve sosyal sorumluluk projeleriyle sektörde örnek olmaya devam edecek.” ifadelerini kullandı.



Türk Hava Yolları’nın orman varlığının geliştirilmesine katkı sunacak bu önemli iş birliğinden memnuniyet duyduklarını belirten Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey; “Genel Müdürlüğümüzün son yirmi iki yılda toprakla buluşturduğu 7,5 milyarı aşkın fidan ile orman varlığımız her geçen gün büyümeye ve güçlenmeye devam ediyor. Ülkemiz ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa’da 1’inci, dünyada ise 4’üncü sırada yer almaktadır. Orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında ise yine Avrupa'da 1’ci, dünyada 6'ncı sırada bulunuyor. Türkiye’nin bu alandaki başarısı Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yayımlanan Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi (FRA) raporunda da tescillendi. Bu başarıda Türk Hava Yolları gibi değerli markalarımızın da katkıları var. “açıklamasında bulundu.

Bu yeni iş birliği protokolü, Türk Hava Yolları’nın sürdürülebilirlik vizyonunu ve çevresel sosyal sorumluluk konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor. Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak Türk Hava Yolları, her kesimden paydaşını dahil ettiği çevreci projelerle küresel ölçekte fark yaratmaya devam ediyor. Son üç yıldır üst üste “En Sürdürülebilir Bayrak Taşıyıcı Havayolu” ödülüne layık görülmesi de şirketin bu alandaki liderliğinin bir göstergesi. Türk Hava Yolları, karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla filo modernizasyonu, yakıt verimliliğinin artırılması, Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) kullanımı ve “CO2mission” adlı gönüllü karbon dengeleme platformunun devreye alınması gibi yenilikçi uygulamaları hayata geçiriyor. Orman Genel Müdürlüğü ile yapılan bu protokol sayesinde ise havacılık sektöründeki sürdürülebilirlik çalışmalarını gökyüzünden yeryüzüne taşıyarak iklim eylemine bütüncül bir katkı sağlamayı hedefliyor.