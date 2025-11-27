THY ve Rolls-Royce'tan iş birliği! Bolat: 1 ay içinde temel atma törenini yapacağız

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, CNBC-e’ye yaptığı değerlendirmede, İstanbul Havalimanı’nda kurulacak uçak motoru bakım merkezi için takvimi netleştirdiklerini söyledi.

Bolat, “Rolls-Royce ile 1 ay içinde İstanbul Havalimanı’nda uçak motoru bakım merkezinin temel atma törenini yapacağız.” dedi.

Ahmet Bolat, 2026 yılına ilişkin beklentilerini de paylaştı: “2026’da Türk Hava Yolları yüzde 8 büyüyecek.”

Bolat, sektörün tedarik sorunları nedeniyle uçak bulmanın en büyük sıkıntı olduğunu belirterek, “Şu an en büyük sıkıntı uçak tedarik etmek. Uçak üreticilerine Türkiye pazarını gözden geçirmelerini tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Gelecek yıl hizmet ihracatında yüzde 5 seviyesinde büyüme bekliyoruz"

THY’nin hizmet ihracatındaki büyüme beklentisini açıklayan Bolat, “Gelecek yıl hizmet ihracatında yüzde 5 seviyesinde büyüme bekliyoruz" dedi.

Turistlere yönelik finansal çözümler kapsamında ise TKPAY gibi dijital ödeme araçlarını öne çıkaracaklarını belirtti.

'Uçak bakım merkezi için diğer şirketlerle görüşmelerimiz sürüyor'

THY’nin yalnızca Rolls-Royce ile değil başka motor üreticileriyle de temas halinde olduğunu belirten Bolat, “Başka uçak bakım merkezi için GE ve diğer şirketlerle görüşmelerimiz sürüyor.” ifadelerini kullandı.

DO&CO üretimi İstanbul Havalimanı’na taşınıyor

Bolat, ikram tarafında İstanbul Havalimanı’nın merkez üs haline geldiğini belirterek, “DO&CO’da tüm yemekler artık İstanbul Havalimanı’nda üretilecek.” dedi.

Kargoda kapasite iki katına çıkacak

Bolat kargo operasyonlarına ilişkin, “Kargo tarafında Faz-2’nin temelini atacağız, kapasite iki katına çıkacak.” diye konuştu.