THY, Victory futbol takımına sponsor oldu

Türk Hava Yolları (THY), yeni sponsorluklarla spora olan desteğini artırıyor. THY, Melbourne Victory'nin Isuzu UTE A-League Erkekler ve Liberty A-League Kadınlar takımlarının yanı sıra tüm akademi takım formalarının 2024-2025 sezonundan üç yıl boyunca ana sponsoru oldu. Yapılan anlaşma ile formaların önünde çeşitli stadyum içi etkinlikleri, stat içi tabelaları ve dijital platformları da THY kapsayacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan THY Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Komitesi Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Melbourne Victory ile bu yolculuğa çıkmaktan memnuniyet duyuyoruz. Başarı tutkusu ve mükemmellik değerlerimizi paylaşarak futbolseverler ve seyahat severler için unutulmaz deneyimler ortaya koymak ve birçok branşta spor kulübü desteklemek bizim için geleneksel bir hale geldi." dedi.

Melbourne Victory'nin Kulüp Başkanı Caroline Carnegie ise işbirliğine ilişkin şunları söyledi: “Mart 2024'ten itibaren uçuş ağını Melbourne'a genişletmeleriyle birlikte Türk Hava Yolları'nı ana sponsor olarak görmekten heyecan duyuyoruz. Hizmetleri, müşteri memnuniyeti ve sürdürülebilirlik için sayısız ödül kazanan ve havacılık alanında küresel bir güç olan Türk Hava Yolları ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinden gurur duyuyoruz."