THY, Vietnam Airlines ile işbirliğini genişletiyor

Türk Hava Yolları (THY), Vietnam Devleti'nin ulusal bayrak taşıyıcısı Vietnam Airlines ile Ankara'da imzaladığı iyi niyet anlaşması neticesinde etkin işbirliği portföyüne yeni bir ortaklık daha ekledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Asya bizim en mühim pazarlarımızdan. Aynı zamanda bir parçası olduğumuz bu değerli kıtada etkinliğimizi artırma gayretimiz ve bu yönlü çabamız, yetkin ekiplerimizle sağladığımız Ar-Ge çalışmalarımızla ivme kaybetmeksizin sürüyor. Dünya havacılığının ibresinin Batı'dan Doğu'ya kaydığı zamanımızda hiç şüphesiz bu gayretlerimiz çok daha anlamlı. Vietnam Airlines ile şimdilik hava kargo markamız Turkish Cargo nezdinde başlattığımız, fakat ilerleyen süreçte farklı kategorilerde de geliştirmeyi planladığımız işbirliğimizin her iki ülke ve her iki bayrak taşıyıcı havayoluna hayırlı temenni ediyorum." dedi.

Vietnam Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Dang Ngoc Hoa ise işbirliğine ilişkin şunları söyledi: "Türk Hava Yolları ile karşılıklı fayda temelinde tesis ettiğimiz iş birliğimiz çerçevesinde iş ortağımız, Vietnam transit noktası üzerinden Okyanusya ve Kuzey Doğu Asya bölgelerine erişim sağlayabilecekken, Vietnam Hava Yolları olarak biz de Türk Hava Yolları'nın 345 destinasyona ulaşan benzersiz erişim ağından istifade edebileceğiz. Vietnam'ın Asya-Pasifik bölgesinin önde gelen lojistik merkezlerinden biri hâline gelmesine katkı sağlayacak bu iş birliğinin her iki havayolu şirketine de fayda sağlamasını diliyorum."

Gerçekleştirilen 'İyi Niyet Anlaşması', içerdiği prensipler ve tesis edilecek yüksek potansiyelli iş birliği için oldukça önemli bir adım olarak görülmekte olup, her iki bayrak taşıyıcının ilk etapta hava kargo faaliyetleri alanındaki ortaklıklarının yakın gelecekte farklı ticari boyutlarda da değerlenmesi hedefleniyor.