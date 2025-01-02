THY, yeni seyahat seti “UNESCO Türkiye Serisi” koleksiyonunu tanıttı

Yolcularına Business kabinde seyahat süresi 5-8 saat aralığındaki uçuşlarda servis edilmeye başlayan kitlere ek olarak, serinin farklı versiyonlardaki çalışmaları ocak ortası itibariyle 8 saat üzeri uçuşlarda ekonomi sınıfı kabinlerde sunulmaya başlayacak.



Bu özel koleksiyon, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğiyle geliştirilmiş olup, Türk Hava Yolları’nın misafirlerine yalnızca konforlu bir uçuş sunmakla kalmayarak, aynı zamanda Türkiye’nin tarihi ve kültürel değerlerini dünya sahnesine taşımayı hedefleyen vizyonunun önemli bir parçası olarak nitelendiriliyor. Her bir set, Anadolu’nun binlerce yıllık tarihini ve sanatsal birikimini modern bir tasarım diliyle buluşturarak unutulmaz bir seyahat hatırası olarak sunulacak.

Setlerin içinde yer alan ürünler

Geleneksel Türk sanatlarının modern bir yorumu olan setlerin içerisinde lüks parfüm markası Ex Nihilo tarafından geliştirilen el ve vücut losyonu ile dudak balmı da yer alıyor. Ayrıca, set içerisinde bulunan çorap, göz bandı, diş fırçası gibi ürünlerde kullanılan malzemelerin %80’i geri dönüştürülmüş materyallerden ve biyolojik olarak parçalanabilen mısır nişastası gibi sürdürülebilir seçeneklerden oluşmaktadır.

"THY olarak, sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımımızla sektöre öncülük etmeye devam ediyoruz"

Yeni koleksiyonla ilgili olarak Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı (Operasyon) M. Akif Konar; “UNESCO Türkiye Serisi ile yalnızca misafirlerimize eşsiz bir uçuş deneyimi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye’nin zengin kültürel mirasını dünya ile buluşturuyoruz. Türk Hava Yolları olarak, sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımımız ve kültürel değerlerimize sahip çıkma vizyonumuzla sektöre öncülük etmeye devam ediyoruz. Bu koleksiyon, Türkiye’nin binlerce yıllık tarihini ve sanatını modern bir yorumla yolcularımıza sunma çabamızın somut bir göstergesidir. Misafirlerimizin bu setlerle Türkiye’nin köklü geçmişine dokunmalarını ve eşsiz bir bağ kurmalarını hedefliyoruz.” dedi.