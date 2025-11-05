THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat: 30 uçak kiralayabiliriz

Hüseyin ASLIYÜCE

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Bloomberg'e verdiği söyleşide 30 uçak için kiralanmasına ilişkin anlaşma duyurabileceklerini açıkladı.

İstanbul’da Bloomberg HT röportajında açıklamalar da bulunan Bolat, THY’nin mevcut siparişlerinin halihazırda planlandığı şekilde devam ettiğini, ancak ilave uçak ihtiyacının kiralama yöntemiyle karşılanmasının gündemde olduğunu söyledi.

Motor tedariki için kritik toplantı

Bolat, uçak motoru tedarik süreçlerine ilişkin yaklaşık iki hafta içinde kapsamlı bir toplantı gerçekleştirileceğini ve bu görüşmelerde motor anlaşmalarının sonuçlandırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Satın alma veya birleşme planı yok

THY’nin büyüme stratejisinde şu aşamada satın alma veya birleşme gibi bir plan olmadığını vurgulayan Bolat, şirketin özellikle ABD ve Asya pazarlarında yeni ortaklık fırsatlarını değerlendirdiğini belirtti.

Filo yönetiminde esnek model

Ahmet Bolat’ın açıklamalarına göre THY, filodaki genişlemeyi sermaye yükünü artırmadan, operasyonel esneklik sağlayan kiralama modelleri üzerinden yürütmeyi değerlendiriyor. Planlanan 30 uçaklık kiralama hamlesi, önümüzdeki dönemde kapasite artışı ve hat genişlemesine yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.

THY’nin kiralama anlaşmasına ilişkin detayların ilerleyen günlerde paylaşılması bekleniyor.