THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Şeker'den TGS'ye ziyaret

Murat Şeker, "TGS, bugün 10 istasyonda 200'ün üzerinde hava yolu şirketine sunduğu ramp, harekât, kargo ve yolcu hizmetleriyle Türk sivil havacılığının en önemli yapı taşlarından biri konumunda" dedi.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, TGS çalışanlarına saha ziyareti gerçekleştirdi. Çalışanlarla bir araya gelen Şeker; TGS'nin operasyonel kabiliyetleri, operasyon verimliliği ve gelecek dönem hedeflerini değerlendirirken TGS'nin sunduğu hizmetlerle birlikte Türk sivil havacılığının en önemli yapı taşlarından biri konumunda olduğunun altını çizdi.

"10 istasyonda 200'ün üzerinde hava yolu şirketine hizmet sunuyor"

Gerçekleştirilen ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Şeker, "Bugün, yolcu memnuniyetinde ulaştığımız üst seviyede önemli paya sahip olan iştirakimiz TGS'deki çalışma arkadaşlarımızı iş başında ziyaret ettik. Gerçekleştirdiğimiz saha ziyaretinde TGS'nin operasyonel kabiliyetlerini, operasyonlarımızda verimliliği daha da artırmak için atabileceğimiz adımları ve önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerimizi değerlendirdik. 2010 yılından bu yana faaliyet gösteren TGS, bugün 10 istasyonda 200'ün üzerinde hava yolu şirketine sunduğu ramp, harekât, kargo ve yolcu hizmetleriyle Türk sivil havacılığının en önemli yapı taşlarından biri konumunda. Havalimanlarındaki operasyonlarımızın emniyetli, kaliteli ve zamanında yürütülmesinde üstlenilen bu sorumluluk, süreçlerimiz açısından büyük önem taşıyor. Türk Hava Yolları olarak küresel ölçekte büyümeye devam ederken, yerdeki operasyonel gücümüzü de aynı anlayışla geliştirmeyi sürdürüyoruz. Her gün milyonlarca misafirimizin yolculuğuna dokunan TGS'nin sahip olduğu deneyim, geniş hizmet ağı ve nitelikli insan kaynağı, bu büyüme yolculuğumuzun en kritik unsurlarındandır. Operasyonel verimliliğimizi artırırken yolcu memnuniyetini daha da ileri taşımak, önümüzdeki dönemde de önceliklerimiz arasında yer alacak. Artan operasyonel ihtiyaçlarımız doğrultusunda hizmet kabiliyetlerimizi geliştirmeye, kalite standartlarımızı yükseltmeye ve yolcularımıza sunduğumuz seyahat deneyimini iyileştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı